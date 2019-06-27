Firefox будет подделывать историю браузера, чтобы обмануть таргетированную рекламу

В Firefox появится функция Track THIS, с помощью которой можно изменить историю браузера и притвориться любителем шопинга или состоятельным бизнесменом для механизмов таргетирования рекламы. После этого браузер будет показывать пользователю рекламу, далекую от его реальных интересов.

Новая личность в Firefox

Firefox даст возможность пользователям обмануть механизмы таргетирования рекламы с помощью фальсификации истории браузера. Для этого будет применяться сервис Track THIS, разработанный при участии Mozilla и проекта mschf. Функция была реализована в рамках продвижения версии браузера Firefox Quantum.

Как правило, механизмы таргетирования рекламы анализируют, какие материалы пользователь просматривал в интернете, чтобы показать ему рекламу тех товаров и услуг, которые могли бы быть ему интересны. Track THIS позволяет открыть одновременно до ста новых вкладок и создать с их помощью другую «личность» пользователя в истории браузера. Рекламные механизмы будут убеждены, что пользователь обожает шопинг, или просто неприлично богат, или активно готовится к концу света, или является инфлюенсером — соответствующий профиль можно выбрать в настройках сервиса.

Директор по стратегии и дистрибуции mschf Дэниэл Гринберг (Daniel Greenberg) пояснил, что вдохновило авторов проекта на создание такого сервиса. «Все эти трекеры и сайты на самом деле превращают вас в товар, лишают вас возможности чувствовать себя личностью. Так что мы хотели сделать что-то основополагающее, что заставит пользователя снова почувствовать, что он контролирует ситуацию», — отметил он.

Если пользователь применяет какие-либо блокировщики рекламы, он не заметит эффекта от работы Track THIS.

Особенности каждого профиля

Гринберг лично опробовал новую функцию. «Я на собственном опыте опробовал профиль инфлюенсера, и следующие семь дней я получал рекламу вещей, которые вообще не имеют ко мне никакого отношения. Я получал рекламу женской одежды, макияжа, ухода за кожей — всего того, чем я никогда не интересовался», — отмечает Гринберг.

С помощью Track THIS пользователь сможет создать себе четыре новых «личности»

По наблюдениям издания Vice, если пользователь выбирает профиль любителя шопинга, Track THIS добавляет в его историю ворох страниц различных брендов, вроде Yeezys, Prada, Nike и Canada Goose. Если активирован профиль неприлично богатого человека, сервис открывает вкладки CNN Business, Yahoo Finance и Coinbase, а также зоомагазина Ezoo и бренда одежды Alexander McQueen.

Если пользователь выбрал профиль подготовки к концу света, то Track THIS создает для него историю поиска аварийных комплектов, костюмов химзащиты, сверхмощных фонариков и т. д. Для инфлюенсера открываются страницы Glossier, Trivago, Lululemon, Astrology Hub и Sugarbear Hair.

Другие новшества в Firefox

Недавно CNews писал, что осенью 2019 г. Mozilla намерена запустить платную премиальную версию браузера Firefox с такими возможностями как VPN и доступ к защищенному облачному хранилищу. Об этом сообщил гендиректор Mozilla Крис Берд (Chris Beard) в интервью немецкому ресурсу T3N. Запустить новую версию планируется к октябрю.

Ранее Mozilla уже предлагала пользователям VPN в партнерстве с ProtonVPN, подписка на него стоит $10. Теперь же компания собирается дать пользователю возможность использовать ограниченный VPN бесплатно, чтобы потом предложить ему перейти на премиальную версию браузера с полноценным VPN на условиях ежемесячной подписки.

Берд подчеркнул, что никто не будет заставлять пользователей платить за те функции, которые сейчас являются бесплатными. Премиальная версия позиционируется как продукт с повышенной защитой приватности.