В Европе создают «первый в мире военный интернет»

Министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение, по условиям которого в ближайшие 11 лет эти два государства объединят национальные компьютерные сети своих вооруженных сил в единый «военный интернет» с перспективой поключения к нему всего НАТО.

«Военный интернет» и переоснащение

Германия и Нидерланды договорились о создании совместного «военного интернета». Об этом сообщил ресурс ZDNet.

Соответствующее соглашение было подписано министром обороны Германии Урсулой фон дер Лейен (Ursula von der Leyen) и Анк Бейлевелд (Ank Bijleveld), министром обороны Нидерландов, в Брюсселе (Бельгия) в рамках встречи представителей оборонных ведомств стран НАТО.

Проект, получивший название Tactical Edge Networking или TEN, предполагает объединение национальных компьютерных сетей вооруженных сил стран-участниц в единую сеть на основе новых технологических стандартов, разработку которых также планируется вести совместными усилиями. В перспективе ожидается подключение к TEN и других представителей Североатлантического Альянса. По данным издания ZDNet, это первый в истории проект такого рода.

Министры обороны Германии и Нидерландов – Урсула фон дер Лейен и Анк Бейлевелд – подписывают соглашение

Штаб-квартиру TEN откроют в Кобленце (Германия), а центр технологического дизайна и прототипирования – в Амерсфорте (Нидерланды).

На первых порах в рамках TEN страны наладят взаимодействие при реализации национальных проектов по модернизации и цифровизации вооруженных сил двух государств – D-LBO и FOXTROT. D-LBO – это проект по модернизации Бундесвера, нацеленный на создание цифровой системы командования для армии Германии. FOXTROT – аналогичный проект по цифровизации военной инфраструктуры Нидерландов.

Сообщается, что по итогам проекта военные Германии и Нидерландов будут использовать одинаковые компьютеры, планшеты, телефоны и средства радиосвязи.

Сколько стоит TEN

По данным немецкой газеты Handelsblatt, в рамках TEN модернизации будут подвергнуты 25 тыс. боевых машин, а 155 тыс. военнослужащих будут обеспечены новыми компьютерами и средствами связи.

На реализацию программы, по оценке министерства обороны Германии, потребуется 12 млрд евро до 2030 г.

Российский путь

В то время как власти европейских стран – членов НАТО предпринимают попытки по созданию совместного «военного интернета», их российские коллеги озабочены обеспечением безопасности виртуальных национальных границ. Так, в конце 2018 г. в Госдуму был внесен законопроект, призванный обеспечить меры по защите российского интернета от возможных атак со стороны США и других недоброжелателей.

В середине апреля 2019 г. Государственная Дума одобрила закон «О суверенном интернете» в третьем окончательном чтении, а в начале мая 2019 г. его подписал Президент России Владимир Путин.

Закон позволит Роскомнадзору при возникновении угроз вводить централизованное управление сетями операторов связи и интернет-компаний. Также ведомство будет управлять национальными доменными зонами.

Размер затрат на обеспечение безопасности Рунета оценивается в более чем 30 млрд руб.