В банке «Тинькофф» сбой второй день подряд

В работе мобильного приложения банка «Тинькофф» произошло два сбоя в течении двух дней — 30 июня и 1 июля. В обоих случаях пользователи жаловались на невозможность войти в личный кабинет.

Сбой в Тинькофф банке

В работе мобильного приложения банка «Тинькофф» наблюдается сбой — пользователи не могут войти в личный кабинет. Пресс-служба банка подтвердила CNews факт сбоя. Предыдущий сбой в мобильном приложении имел место накануне, 30 июня 2019 г. В обоих случаях пользователи оставляли жалобы в соцсети Twitter.

«У нас вчера и сегодня были временные затруднения с доступом в мобильное приложение и личный кабинет, которые затронули менее 0,1% наших клиентов. Возможность авторизации в мобильном приложении и в личном кабинете вчера и сегодня была целиком восстановлена для всех клиентов в течение часа после начала затруднений», — сообщила пресс-служба.

По данным сайта Downdetector, который мониторит сбои в работе различных ресурсов, около 84% жалоб действительно касалось невозможности войти в систему. Днем ранее наблюдалась та же проблема — затруднения с входом испытывали 80% пользователей, оставивших жалобу.

Ранее CNews уже приходилось писать о значительных сбоях в работе Тинькофф банка. В июне 2019 г. группа компаний «Тинькофф» представила мобильного голосового ассистента Олега, созданного на базе нейросетей и речевых технологий с функцией самообучения. По данным «Тинькофф», это первый голосовой финтех-ассистент в России.

Что такое Тинькофф банк

Тинькофф банк позиционирует себя как «первый в России полностью онлайн-банк». Он был основан в 2006 г. предпринимателем Олегом Тиньковым и по состоянию на 2017 г. обслуживал свыше 5 млн клиентов.

В Тинькофф банке сбой второй день подряд

У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывала в 2017 г. более 1800 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги через платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование.

Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные не только клиентам банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые переводы денег»). В августе 2017 г. банк начал развертывать сеть собственных банкоматов.

TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 г. Помимо банка, в состав группы входит виртуальный мобильный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки» в крупнейших российских городах. Чистая прибыли группы TCS Group Holding по итогам 2018 г. продемонстрировала годовой рост на 43%, составив 27,1 млрд руб.