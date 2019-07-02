В США хотят запретить Telegram, WhatsApp и Signal

В США по инициативе администрации президента хотят запретить сквозное шифрование в мессенджерах, которое обеспечивает конфиденциальность передаваемых данных, но якобы мешает правоохранительным органам бороться с преступностью. Сторону администрации заняли представители ФБР и Минюста. Госдеп и Минторг оспаривают целесообразность столь кардинальных мер.

Запрет сквозного шифрования

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность введения запрета для технологических компаний на использование видов шифрования, которые не могут быть вскрыты правоохранительными структурами.

Под данное определение попадают и методы сквозного шифрования (end-to-end encryption), которые гарантируют, что переданные через интернет данные смогут прочитать только отправитель и непосредственный получатель. Эти методы используют популярные программы для обмена сообщениями, в том числе Telegram, WhatsApp, Signal и другие. В случае введения ограничений на применение шифрования данные мессенджеры могут оказаться вне закона.

Целесообразность подобного запрета высокопоставленные американские чиновники обсудили на заседании Совета национальной безопасности 26 июня 2019 г., в котором приняли участие представители ключевых министерств США. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Разногласия в кабинете Трампа

По данным Politico, участники встречи обсуждали два варианта возможных действий. Первый предполагает публикацию совместного заявления по проблеме и продолжение поиска решения. Второй – обращение к Конгрессу с просьбой принять соответствующий закон.

В США обсуждается возможность запрета технологий сквозного шифрования, используемых в Telegram, Whatsapp, Signal и других мессенджерах

Прийти к консенсусу сторонам не удалось из-за серьезных разногласий среди членов кабинета Трампа.

Так, в Министерстве юстиции и ФБР считают, что поимка преступников и террористов является приоритетной задачей, несмотря на возможные угрозы безопасности, которые может спровоцировать введение новых запретов.

Министерство торговли и Госдепартамент США выразили свое несогласие с коллегами, сославшись на потенциальные экономические и дипломатические последствия подобных мер.

Представители Министерства внутренней безопасности и вовсе не смогли выработать единой точки зрения по вопросу необходимости запрета сквозного шифрования.

Борьба с конфиденциальностью на Западе

Американские технологические гиганты вроде Apple и Google, начали внедрять технологии сквозного шифрования в 2014 г. после того, как Эдвард Сноуден (Edward Snowden), будучи сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) в 2013 г., передал СМИ большое количество секретных документов ведомства, разоблачивших незаконную деятельность этой разведывательной организации.

Сноуден, напомним, рассказал о программе PRISM, обеспечивающей массовую слежку за пользователями интернета. По его словам, программа позволяет АНБ читать чужую электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, просматривать фотографии, видео, отслеживать пересылаемые файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей.

Действия техкомпаний вызвали недовольство Министерства юстиции и ФБР, которым шифрование якобы мешало расследовать преступления и проводить контрразведывательные операции.

Новый всплеск недовольства используемыми крупными ИТ-компаниями методами шифрования у американских властей вызвал отказ Apple открыть доступ к iPhone погибшего террориста, участвовавшего в массовом убийстве в Сан-Бернардино в декабре 2015 г. В результате Министерство юстиции США выдвинуло против компании иск. Через некоторое время ФБР взломала смартфон террориста без помощи Apple, и иск был отозван. Механизмы взлома не разглашались. Однако известно, что для взлома iPhone 5C, защищенного четырехзначным паролем, бюро наняло хакера со стороны. Сумма его гонорара, предположительно, составила порядка $1 млн.

В сентябре 2018 г. Министерства внутренней безопасности, общественной безопасности и дел иммиграции Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, и США выпустили меморандум, в котором призвали ИТ-компании обеспечить бэкдоры для получения доступа к зашифрованным данным своих пользователей.

Ситуация в России

В России использование сквозного шифрования законодательно не запрещено, однако заблокирован популярный мессенджер Telegram, использующий эту технологию.

Напомним, что 13 апреля 2018 г. Таганский районный суд Москвы постановил ограничить доступ к информационным системам и программам для ЭВМ, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей сети интернет и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger LLP. Поводом для этого стал отказ представителей Telegram предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера в связи технической невыполнимостью требования.

16 апреля 2018 г. операторы связи приступили к блокировке мессенджера, в результате чего тот оказался частично неработоспособным. Также пострадали ресурсы, не связанные с Telegram.

На сегодняшний день мессенджер официально остается заблокированным на территории России, однако в значительной степени продолжает быть доступным, причем без использования каких-либо прокси-серверов и VPN.