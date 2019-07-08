Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил

Суд прекратил дело заблокированного в 2018 г. VPN-сервиса HideMy.name, поскольку прокуратура отказалась от иска. Решение об отмене блокировки было принято в мае 2019 г., но тогда суд направил дело на повторное рассмотрение. Защитники сервиса указывают на многочисленные технические несуразности в аргументах прокуратуры в пользу блокировки.

Конец дела HideMy.name

Прокуратура отказалась от иска против VPN-сервиса HideMy.name, в связи с чем суд в Марий Эл прекратил дело. Причин отказа прокуратура не поясняет. HideMy.name принадлежит компании inCloak Network Ltd, которая недавно успешно опротестовала в суде блокировку сервиса. Известный ранее как HideMe.ru, но впоследствии переименованный в HideMy.name, сервис пользуется популярностью в России.

Адвокат «Центра цифровых прав» Михаил Баутин, представляющий компанию inCloak Network Ltd, представил суду письменный отзыв на иск. В отзыве ответчик просил в удовлетворении иска отказать. Такие данные содержатся в определении Медведевского районного суда республики Марий Эл, пишет «Роскомсвобода». Еще один представитель inCloak Network Ltd, обозначенный как Иванов В. К., не возражал в суде против прекращения дела.

В результате суд принял отказ помощника прокурора, прекратил производство по делу и сообщил сторонам, что разбирательство о том же предмете и по тем же основаниям в будущем будет невозможно возобновить.

Ход дела

В июле 2018 г. HideMy.name был добавлен в реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, на основании решения районного суда Йошкар-Олы. Иск подала местная прокуратура, но ответчиком выступала не компания, а Роскомнадзор. Генеральный директор HideMy.name Маркус Саар (Marcus Saar) полагает, что такой выбор ответчика был мотивирован желанием поскорее закончить дело, не выслушав при этом аргументы владельцев ресурса.

HideMy.name добился прекращения судебного преследования

Решение о блокировке суд принял в связи с теоретической возможностью получения каждым пользователем этого сервиса неограниченного доступа к экстремистским материалам, в том числе к книге Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) «Моя борьба» (Mein Kampf). Помимо этого, в иске упоминался анонимайзер, который на момент возбуждения дела на сайте отсутствовал. Напомним, в строку ввода анонимайзера пользователь может вписать адрес любого заблокированного в России сайта и получить к нему доступ.

В мае 2019 г. решение о блокировке было оспорено в республиканском суде Марий Эл представителями HideMy.name совместно с юристами «Роскомсвободы» и «Центра цифровых прав». Истцы аргументировали свою позицию отсутствием на сайте анонимайзера и использованием в документах прокуратуры сведений о постороннем ресурсе hidemy.name.ru вместо правильного hidemy.name. Суд полностью отменил решение о блокировке, но, тем не менее, направил дело на повторное рассмотрение.

Комментарии юристов

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян полагает, что зачастую прокуроры блокируют VPN-сервисы по надуманным поводам. В пример он приводит технические несостыковки в первоначальном заявлении прокуратуры против HideMy.name. Он обращается внимание на то, что «Моя борьба» никогда не размещалась на сайте HideMy.name. Если же запрещать сервис только за то, что с его помощью можно получить доступ к данной книге, то на таком основании можно запретить весь интернет.

Также юрист ссылается на статью 15.8 закона «Об информации», по которой у прокуратуры нет полномочий инициировать блокировку сервиса — такое право есть только у ФСБ и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В настоящий момент юристы, опротестовавшие блокировку, решают вопрос о взыскании издержек с прокуратуры.

Вторая попытка

Это не первая блокировка HideMy.name — в январе 2017 г. сервис уже попадал в реестр запрещенных сайтов под своим первоначальным адресом HideMe.ru. Тогда решение о блокировке принял Учалинский районный суд Уфы в республика Башкортостан. Этот суд вообще известен тем, что принял наибольшее число решений по блокировкам доступа к анонимайзерам. Причиной блокировки стало присутствие на главной странице сервиса строки ввода анонимайзера.

После занесения HideMe.ru в черный список сайтов строка анонимайзера была удалена с главной страницы. Доступ к ресурсу был разблокирован спустя несколько месяцев.