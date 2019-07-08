Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил
Суд прекратил дело заблокированного в 2018 г. VPN-сервиса HideMy.name, поскольку прокуратура отказалась от иска. Решение об отмене блокировки было принято в мае 2019 г., но тогда суд направил дело на повторное рассмотрение. Защитники сервиса указывают на многочисленные технические несуразности в аргументах прокуратуры в пользу блокировки.
Конец дела HideMy.name
Прокуратура отказалась от иска против VPN-сервиса HideMy.name, в связи с чем суд в Марий Эл прекратил дело. Причин отказа прокуратура не поясняет. HideMy.name принадлежит компании inCloak Network Ltd, которая недавно успешно опротестовала в суде блокировку сервиса. Известный ранее как HideMe.ru, но впоследствии переименованный в HideMy.name, сервис пользуется популярностью в России.
Адвокат «Центра цифровых прав» Михаил Баутин, представляющий компанию inCloak Network Ltd, представил суду письменный отзыв на иск. В отзыве ответчик просил в удовлетворении иска отказать. Такие данные содержатся в определении Медведевского районного суда республики Марий Эл, пишет «Роскомсвобода». Еще один представитель inCloak Network Ltd, обозначенный как Иванов В. К., не возражал в суде против прекращения дела.
В результате суд принял отказ помощника прокурора, прекратил производство по делу и сообщил сторонам, что разбирательство о том же предмете и по тем же основаниям в будущем будет невозможно возобновить.
Ход дела
В июле 2018 г. HideMy.name был добавлен в реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, на основании решения районного суда Йошкар-Олы. Иск подала местная прокуратура, но ответчиком выступала не компания, а Роскомнадзор. Генеральный директор HideMy.name Маркус Саар (Marcus Saar) полагает, что такой выбор ответчика был мотивирован желанием поскорее закончить дело, не выслушав при этом аргументы владельцев ресурса.
Решение о блокировке суд принял в связи с теоретической возможностью получения каждым пользователем этого сервиса неограниченного доступа к экстремистским материалам, в том числе к книге Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) «Моя борьба» (Mein Kampf). Помимо этого, в иске упоминался анонимайзер, который на момент возбуждения дела на сайте отсутствовал. Напомним, в строку ввода анонимайзера пользователь может вписать адрес любого заблокированного в России сайта и получить к нему доступ.
В мае 2019 г. решение о блокировке было оспорено в республиканском суде Марий Эл представителями HideMy.name совместно с юристами «Роскомсвободы» и «Центра цифровых прав». Истцы аргументировали свою позицию отсутствием на сайте анонимайзера и использованием в документах прокуратуры сведений о постороннем ресурсе hidemy.name.ru вместо правильного hidemy.name. Суд полностью отменил решение о блокировке, но, тем не менее, направил дело на повторное рассмотрение.
Комментарии юристов
Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян полагает, что зачастую прокуроры блокируют VPN-сервисы по надуманным поводам. В пример он приводит технические несостыковки в первоначальном заявлении прокуратуры против HideMy.name. Он обращается внимание на то, что «Моя борьба» никогда не размещалась на сайте HideMy.name. Если же запрещать сервис только за то, что с его помощью можно получить доступ к данной книге, то на таком основании можно запретить весь интернет.
Также юрист ссылается на статью 15.8 закона «Об информации», по которой у прокуратуры нет полномочий инициировать блокировку сервиса — такое право есть только у ФСБ и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В настоящий момент юристы, опротестовавшие блокировку, решают вопрос о взыскании издержек с прокуратуры.
Вторая попытка
Это не первая блокировка HideMy.name — в январе 2017 г. сервис уже попадал в реестр запрещенных сайтов под своим первоначальным адресом HideMe.ru. Тогда решение о блокировке принял Учалинский районный суд Уфы в республика Башкортостан. Этот суд вообще известен тем, что принял наибольшее число решений по блокировкам доступа к анонимайзерам. Причиной блокировки стало присутствие на главной странице сервиса строки ввода анонимайзера.
После занесения HideMe.ru в черный список сайтов строка анонимайзера была удалена с главной страницы. Доступ к ресурсу был разблокирован спустя несколько месяцев.