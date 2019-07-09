Москвич требует денег у Instagram за моральный ущерб

Instagram-блогер из Москвы подал иск против соцсети, требуя возместить ему моральный и материальный ущерб, который он понес в связи с отменой лайков. Блогер утверждает, что на его странице в Instagram эксперимент по отмене лайков уже начался — они работают «с перебоями». Он уверяет, что у него из-за этого упал охват аудитории и требует от Instagram 500 тыс. руб. компенсации.

Иск против Instagram

Московский блогер Руслан Захаркин подал в суд на Instagram из-за отмены лайков, которая нанесла ему моральный и финансовый ущерб. Об этом блогер сообщил на своей странице в Facebook. Он намерен взыскать с Instagram 500 тыс. руб. компенсации. В Instagram у Захаркина около 95 тыс. подписчиков.

В своем иске блогер требует запретить Instagram скрывать лайки на территории России и просит наделить Роскомнадзор полномочиями по контролю выполнения этого требования.

Захаркин пишет в Facebook, что отмена лайков создаст проблемы как блогерам, так и брендам, которые осуществляют продажи через Instagram. Собственные материальные убытки блогер поясняет тем, что из-за новых алгоритмов падают охваты аудитории, что снижает продажи его новой книги.

В беседе с CNews Захаркин пояснил, что на его странице в Instagram лайки «пока что работают, но с перебоями. То видно их, то не видно. То смотришь, их становится меньше». На уточняющий вопрос CNews, на сколько именно снизился охват аудитории, блогер сначала затруднился ответить, мотивируя это отсутствием у него скриншотов показателей до и после начала эксперимента, а затем сообщил, что охваты упали примерно на 20%.

Причины негодования

Захаркин полагает, что в случае отмены лайков в мире пострадают миллионы пользователей, которые зарабатывают в соцсетях. «Когда уберут лайки, сотрется различие между всеми блогерами, брендами и пользователями сети Instagram. будет вообще непонятно, кто работает в сети, кто дает рекламу, какая отдача от поста (есть ли лайки, просмотры и т. д.). Будет процветать рынок черной (рисованной) статистики и т. д.», — пишет он на своей странице в Facebook.

Блогер Руслан Захаркин подал иск против Instagram

В самом иске Захаркин отмечает, что выбрал для заработка Instagram за его либеральное отношение к различной деятельности пользователей. Также он обвиняет соцсеть в попытке монополизации рынка: «своими действиями Instagram показывает свое доминирующее место на рынке социальных сетей и диктует правила делового оборота на свое усмотрение». В иске звучат обвинения в «недобросовестной конкуренции» со стороны Instagram, который «выражает свою монополию в данном сегменте рынка».

Кроме того, в иске Захаркин жалуется на проблемы со здоровьем, возникшие на нервной почве в связи с отменой лайков.

Отмена лайков в Instagram

Напомним, в мае компания Facebook сообщила на конференции F8, что начинает тестировать в Канаде новую версию Instagram, где отсутствует счетчик лайков под публикациями. Компания объяснила это желанием помочь пользователям сосредоточиться на содержании публикаций, а не на погоне за лайками.

В иске Захаркин требует от Instagram 500 тыс. руб. компенсации

Несколько дней назад российский юморист Максим Галкин сообщил в Instagram, что на его странице в соцсети тестируется функция скрытия лайков. По словам Галкина, он мог видеть лайки под своими публикациями, но не видел их под постами всех остальных пользователей. Шоумен высказал благожелательное отношение к эксперименту, отметив, что он снимает «момент нездоровой соревновательности» и «спасает психику многих людей».