Сбербанк нацелился купить Ozon или Avito

Сбербанку и «Яндексу» не нравится, как развивается их партнерство по созданию «российского Amazon». Оба партнера хотят выйти из СП, Сбербанк к тому же изучает возможность покупки Ozon или Avito.

Новые планы Сбербанка

Сбербанк рассматривает возможность покупки крупной торговой площадки в интернете — Ozon или Avito. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на информированные источники. Причиной интереса Сбербанка к этим компаниям, по словам источников, является то, что партнерство с «Яндексом» по созданию совместного маркетплейса складывается не так удачно, как предполагалось.

Ни одна сторона не стала комментировать факт переговоров Сбербанка с Ozon или Avito, однако отрицать данный факт тоже никто не стал.

Трения Сбербанка и «Яндекса»

Собеседники The Bell единогласно утверждают, что Сбербанк и «Яндекс» недовольны развитием своего партнерства в сфере электронной коммерции. Обе стороны будто бы пришли к мысли прервать сотрудничество около года назад, и к настоящему моменту каждая успела подготовить свой сценарий расставания.

Источники называют разные причины недовольства партнеров. Есть версия, что Сбербанк не удовлетворен тем, как идут дела у маркетплейса на фоне отсутствия у совместного предприятия сильного лидера, которого стороны так и не смогли найти. По другой версии, Сбербанку не нравится, что маркетплейс не выполнил ключевые показатели эффективности, запланированные на первый год.

Существует также версия, что Сбербанк, к неудовольствию «Яндекса», пытался захватить больший контроль в операционной деятельности, и в итоге партнеры не смогли договориться о том, как разрабатывать продукт. Наконец, есть версия, что Сбербанк хотел, чтобы все платежи совместного маркетплейса проводились через него, хотя некоторые другие банки были готовы предложить предприятию лучшие условия.

«Российский Amazon»

В конце апреля 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк завершили оформление сделки по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции. Стоимость предприятия составляет 60 млрд руб., из которых 30 млрд руб. были предоставлены «Яндексу» Сбербанком по условиям сделки. 10% акций нового предприятия пошли в опционной фонд для сотрудников, остальные были поровну разделены между «Яндексом» и Сбербанком.

Сбербанк подумывает разорвать партнерство с «Яндексом» в сфере электронной коммерции

Глава Сбербанка Герман Греф тогда заявил, что партнеры намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» «российский Amazon». В октябре 2018 г. совместный маркетплейс «Беру» начал работу. Предполагалось, что к успеху его приведут такие технологии «Яндекса» как голосовой помощник, компьютерное зрение, нейронные сети для рекомендации товаров, решения для маршрутизации в области доставки и т. д. Планировалось также, что свою роль сыграет интеграция «Беру» в приложение «Сбербанк.Онлайн» — у приложения большая аудитория, которая может тратить в маркетплейсе бонусы от банка.

Помимо «Беру» партнеры запустили онлайн-площадку для совершения покупок в зарубежных магазинах Bringly, сеть постаматов для выдачи интернет-заказов Boxbot и приложение для оплаты покупок в офлайн-магазинах «Суперчек».

Кому принадлежат Avito и Ozon

В январе 2019 г. южноафриканский холдинг Naspers консолидировал 99,6% акций Avito. До этого холдингу принадлежало 70% компании. Стоимость докупленных акций составила $1,16 млрд, при заключении сделки стороны исходили из оценки всей Avito в $3,85 млрд. Оставшееся 0,4% акций компании принадлежат ее менеджменту. Собеседник The Bell полагает, что Naspers не планирует в ближайшее время выходить из актива.

Крупнейшими акционерами Ozon являются фонд Baring Vostok и АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Напомним, в феврале 2019 г. сотовый оператор МТС продал принадлежащие ему 18,7% акций Ozon. Покупателем выступила АФК «Система», которая является контролирующим акционером МТС. Сумма сделки составила $7,9 млрд руб.

В результате сейчас АФК «Система» напрямую владеет 19,3% акций Ozon. Еще 16,3% акций принадлежат венчурному фонду Sistema_VC, подконтрольному АФК «Система». Таким образом, корпорация контролирует 35,6% акций интернет-магазина. Между АФК «Система» и крупнейшим акционером Ozon — фондом Baring Vostok — существует соглашение, согласно которому ни у одной из сторон доля в интернет-магазине не вырастет больше 43%.

Источник The Bell отмечает, что Baring Vostok и АФК «Система» инвестировали в Ozon относительно давно. Оба акционера, согласно последним заявлениям, намерены нарастить долю в активе до 40% и провести IPO, которое может состояться через два года. Близкий к Евтушенкову источник утверждает, что тот на данный момент не собирается продавать Ozon.