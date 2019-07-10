Microsoft отключает классические онлайн-игры, встроенные в Windows 7 и Windows XP

Классические интернет-игры, поставляемые в составе Windows ME, Windows XP и Windows 7, больше не будут работать.

Игры отключат от интернета

Корпорация Microsoft анонсировала скорый отказ от поддержки классических интернет-игр, поставляемых с операционными системами Windows ME, Windows XP и Windows 7.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте сообщества Microsoft Commuity от лица команды Windows Gaming, развлекательные программы для Windows XP и ME: шашки, пики, червы, реверси, нарды и го - перестанут работать с 31 июля 2019 г. Версии перечисленных игр для Windows 7 станут недоступными 22 января 2020 г. – неделю спустя после завершения срока официальной поддержки данной ОС.

«Мы действительно ценим то время и страсть, которые вы вложили в интернет-игры Microsoft, – говорится в сообщении компании. – Это было прекрасное сообщество. Однако пришло время для нас, вместе с нашими партнерами по программному и аппаратному обеспечению, вложить наши ресурсы в более современные технологии».

Затронутые пользователи

Прекращение работы классических интернет-игр Microsoft вряд ли затронет большую аудиторию, поскольку Windows XP и Windows ME не поддерживаются компанией уже продолжительное время, а их доля на рынке ОС незначительна. По данным Netmarketshare на июнь 2019 г., под управлением Windows XP работает 1,81% мировых персональных компьютеров, подключенных к Сети. Windows ME в статистике данного ресурса и вовсе не представлена, из чего можно сделать вывод, что, если ПК с этой ОС до сих пор и существуют, то, скорее всего, не имеют доступа в интернет.

Пользователей Windows 10 изменения не коснутся, поскольку данная версия ОС поставляется без предустановленных игр, за исключением набора карточных игр – Microsoft Solitaire Collection. Аналоги классических игровых приложений из Windows 7 можно найти в магазине Microsoft Store.

Классические интернет-игры, поставляемые в составе Windows ME, Windows XP и Windows 7, в ближайшее время перестанут работать

Несколько иначе обстоит дело с Windows 7, по-прежнему остающейся одной из самых популярных версий ОС Microsoft – ее доля на рынке составляет около 35%. Тем не менее, с приближением к завершению цикла расширенной поддержки, данный показатель непрерывно снижается при одновременном росте доли ПК с Windows 10. Кроме того, как ранее писал CNews, Microsoft продолжит выпускать обновления безопасности для профессиональной и корпоративной редакций WIndows 7 и после 2020 г. – вплоть до января 2023 г. Однако за подписку на них клиентам придется дополнительно заплатить от $175 до $350 за каждый ПК.

Как Microsoft «заманивает» на «десятку»

Впрочем, в последнее время Microsoft прилагает значительные усилия, больше направленные не на сохранение пользовательской базы старых ОС, а на стимулирование ее к переходу на актуальную версию Windows – «десятку». К примеру, в феврале 2019 г. корпорация запустила бесплатное решение, нацеленное на помощь корпоративным клиентам в осуществлении безболезненной миграции на Windows 10.

В январе 2019 г. из Windows Media Player в Windows 7, а также из Windows Media Center в Windows 7, 8 и 8.1, была удалена функция получения метаданных для медиафайлов.

В апреле 2019 г. Microsoft безо всякого анонса сдвинула сроки прекращения доставки обновления приложений из официального магазина Windows 8, тем самым фактически приблизив дату окончательной «смерти» непопулярной операционной системы на четыре года.

Стоит также упомянуть фоновое обновление компьютеров пользователей до новой ОС без их на то разрешения, которое в итоге вылилось в ряд судебных исков против Microsoft