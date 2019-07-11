ФСО потратит 1,44 миллиарда на особый интернет для властей

ФСО получит из бюджета 1,4 млрд руб. на развитие государственного сегмента интернета – Rsnet. Также ведомство потратит 610 млн руб. на развитие сети ситуационных центров органов госвласти и создание системы специальной правительственной видеосвязи.

Во сколько обойдется развитие госсегмента интернета

Федеральная служба охраны (ФСО) выполнит ряд мероприятий в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, в 2018-2021 гг. ведомство получит из госбюджета 1,44 млрд руб на развитие, поддержание и эксплуатацию российского государственного сегмента сети интернет – Rsnet.

В числе прочего в 2019 г. на эти цели уйдет 550 млн руб., в 2020 г. и в 2021 г. – по 440 млн руб. В эти мероприятия входит и обеспечение взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей федеральных органов государственной власти и органов власти регионов через сеть Rsnet. Вместе с ФСО в проекте будет участвовать Минкомсвязи.

Rsnet была создана в конце 1990-х годов для обеспечения безопасного выхода в интернет органов федеральной власти. В конце 2000-х возможность подключения к сети получили и региональные органы власти.

ФСО получит из бюджета 1,4 млрд руб. на развитие государственного сегмента интернета Rsnet

В 2015 г. Президент России Владимир Путин поручил до конца 2017 г. обеспечить выход в интернет по зашифрованным каналам связи через сеть Rsnet для всех федеральных и региональных органов власти, Администрации Президента, Правительства, Государственной Думы, Совета Федерации, Следственного комитета, прокуратуры, судебных органов, а также организацияй, созданных для выполнения возложенных на указанные органы задач.

Развитие инфраструктуры ситуационных центров

Другое мероприятие, которым займется ФСО при участии Минкомсвязи - это развитие инфокоммуникационной инфраструктуры ситуационных центров высших органов государственной власти. На это мероприятие будет затрачено 390 млн руб.

Владимир Путин еще в 2013 г. поручил создать систему распределенных ситуационных центров, в рамках которой ситуационные центры различных органов власти работали бы по единому регламенту.

При подготовке федерального бюджета на 2015-2017 гг. Минкомсвязи в интересах ФСО запрашивало на соответствующие цели 1,6 млрд руб., но средства не были выделены.

Сеть конфиденциальной правительственной видеосвязи

Третий проект, которым займется ФСО, это создание защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия (то есть системы видеоконференцсвязи) государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Участие в проекте примут также Минкомсвязи, ФСБ и МЧС.

Федеральный бюджет потратит на проект 220 млн руб. Непосредственно на создание системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти планируется потратить 175 млн руб., еще 45 млн руб. уйдет на организацию взаимодействия данной системы с системами видеосвязи государственных органов и организаций.