Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы

Предприниматель Питер Тиль обвинил Google в сотрудничестве с китайскими военными, отметив, что этим делом должны заняться ФБР и ЦРУ. По его словам, руководство Google наводнили китайские шпионы, которые принимают предательские в отношении США решения.



Заявление Тиля

Первый инвестор Facebook и создатель PayPal — миллиардер Питер Тиль (Peter Thiel) — заявил, что против Google нужно начать федеральное расследование в связи с тем, что компания оказывает содействие китайским военным.

Заявление прозвучало на Национальной конференции консерватизма, посвященной национализму в эпоху президентства Дональда Трампа (Donald Trump). Напомним, сам Тиль является одним из самых рьяных приверженцев Трампа в Кремниевой долине, где президента в целом не любят.

Три вопроса к Google

В ходе своего выступления Тиль сформулировал «три вопроса, которые следует задать Google». Во-первых, его интересует, как много иностранных разведывательных агентств смогли проникнуть в масштабный проект компании по развитию искусственного интеллекта. Запущенный в 2017 г., он получил кодовое название Manhattan. Целью проекта является создание продуктов, способных конкурировать с умными приборами Amazon. Напомним, Manhattan Project было кодовым названием программы США по разработке ядерного оружия, запущенной в 1943 г.

Второй вопрос, который следует задать Google по мнению Тиля: осознает ли руководство Google тот факт, что в топ-менеджмент компании основательно проникли представители китайской разведки?

Первый инвестор Facebook и создатель PayPal — миллиардер Питер Тиль

Третий вопрос звучит так: не по причине ли присутствия китайских шпионов в руководстве компания приняла «очевидно предательское решение» сотрудничать с китайскими, а не с американскими военными? «Они приняли плохое, рационалистическое в краткосрочной перспективе решение, что если технология не уйдет через парадные двери, ее все равно украдут через черный ход», — поясняет Тиль возможные мотивы Google.

Предприниматель добавил, что задавать эти вопросы компании должны ФБР и ЦРУ, причем делать это следует «в не слишком мягкой манере». О Facebook Тиль в своем выступлении не упоминал.

Скандальные проекты Google

В 2018 г. вокруг Google разгорелся скандал — после того, как стало известно, что компания в режиме строгой секретности работает над проектом по запуску поисковой системы с цензурой в Китае, откуда Google ушла в 2006 г. из-за блокировок. Проект получил название Dragonfly. Участие в нем вызвало протест сотен сотрудников Google и многих видных политиков, и в итоге компания сообщила, что прекратила разработку поисковика.

Протест сотрудников Google оказался решающим и в вопросе сотрудничества компании с американскими военными. Под давлением нескольких тысяч своих работников Google сообщила в 2018 г., что после 2019 г. прекратит работать с Пентагоном над проектом Maven. Проект посвящен улучшению распознавания объектов на видео с помощью искусственного интеллекта, что должно помочь военным дронам лучше целиться.

Контракт с американскими военными был небольшим по меркам компании — около $9 млн в год, возможно, $15 млн за 18 месяцев. Но руководство рассматривало его как плацдарм для более масштабного сотрудничества с Пентагоном: предполагалось, что Maven может разрастись до $250 млн в год.