Организатор многотысячных протестов в Google ушла из компании из-за преследований руководства

Сотрудница, выступавшая организатором акций протеста среди сотрудников Google, ушла из компании. После проведения акций она столкнулась с преследованиями со стороны руководства. Сотрудники Google протестуют против сотрудничества компании с военными, неэтичного использования искусственного интеллекта и сексуальных домогательств.



Уход Уиттакер

Сотрудница Google, которая занималась организацией акций протеста среди работников, покидает компанию. Мередит Уиттакер (Meredith Whittaker) возглавляла марши протеста против сотрудничества Google с военными, применения некорректной этики в работе с искусственным интеллектом и сексуальных домогательств.

О том, что Уиттакер покидает компанию, сообщило издание Bloomberg. Google подтвердила факт ухода, но отказалась предоставить более детальный комментарий.

В Google Уиттакер занимала должность программного менеджера. Также она основала и возглавила в компании Открытую исследовательскую группу и выступила соосновательницей института AI Now Institute при Нью-Йоркском университете. Институт занимается исследованием этических проблем использования искусственного интеллекта.

Преследование активистов в Google

Уиттакер охарактеризовала причины своего ухода в блоге. «Причины, по которым я ухожу, не тайна. Я предана AI Now Institute, своей работе в сфере этики искусственного интеллекта и построению прозрачной технологической отрасли — и понятно, что Google не то место, где я могу продолжать эту работу».

И сама Уиттакер, и ее коллега Клэр Степлтон (Claire Stapleton), также помогавшая с организацией протестов в Google, подверглись преследованиям за свою деятельность в качестве активистов. После проведения акций руководство сообщило Уиттакер, что ее роль в компании теперь «резко изменится». Также ей запретили работать в созданном ею AI Now Institute.

Сотрудники Google на акции протеста возле лондонского офиса

Степлтон тоже сообщили, что она будет понижена в должности. Сотрудница наняла юриста, который добился отмены решения, по крайней мере, на бумаге. По словам Степлтон, она обнаружила в Google «печальную закономерность» — люди, которые отстаивают себя и других обычно «наказываются, отстраняются и вытесняются», а виновники нарушений «часто остаются безнаказанными или даже вознаграждаются».

Акции протеста в Google

Акции протеста, которые организовывала Уиттакер среди сотрудников, действительно помогли изменить курс компании в некоторых вопросах.

В 2018 г. вокруг Google разгорелся скандал — после того, как стало известно, что компания в режиме строгой секретности работает над проектом по запуску поисковой системы с цензурой в Китае, откуда Google ушла в 2006 г. из-за блокировок. Проект получил название Dragonfly. Участие в нем вызвало протест тысяч сотрудников Google — около 3,1 тыс. из них подписали соответствующую петицию, несколько даже уволились в знак протеста. В итоге компания сообщила, что прекратила разработку поисковика.

Протест сотрудников Google оказался решающим и в вопросе сотрудничества компании с американскими военными. Под давлением нескольких тысяч своих работников, которые и в этом случае направили руководству петицию, Google сообщила в 2018 г., что после 2019 г. прекратит работать с Пентагоном над проектом Maven. Проект посвящен улучшению распознавания объектов на видео с помощью искусственного интеллекта, что должно помочь военным дронам лучше целиться.

После этих событий в апреле 2019 г. Google даже создала внешний консультативный совет по этичному применению искусственного интеллекта. Однако наряду со светилами науки туда вошли и лица определенных политических взглядов — например, глава консервативной организации Heritage Foundation Кей Коулз Джеймс (Kay Coles James), известная высказываниями против ЛГБТК и борьбы с климатическими изменениями. Уиттакер и другие сотрудники Google выступили против включения Джеймс в совет, в результате чего он был распущен через неделю после создания.

В ноябре 2018 г. более 20 тыс. сотрудников Google и подрядчиков приняли участие в глобальном массовом марше против зарплатного неравенства и сексуальных домогательств в компании. Марш был организован после того, как газета The New York Times сообщила, что создатель Android Энди Рубина (Andy Rubin), уходя из Google в 2014 г., получил $90 млн отступных — несмотря на то, что обвинялся в сексуальных домогательствах. Уиттакер помогала организовать и это мероприятие.