В Сеть попал секретный список мест базирования ядерных боеголовок США

В интернет попал черновик доклада для НАТО, в котором автор перечислил местоположения примерно 150 единиц американского ядерного оружия в Европе. До этого ни точного списка локаций, ни даже официального подтверждения наличия этого оружия не было. Документ уже удалили, заменив исправленной версией без секретных данных.



Утечка из НАТО

В интернете был опубликован доклад, подготовленный для одного из комитетов НАТО, в котором авторы случайно указали, где именно в Европе размещено американское ядерное оружие. До этого сведения о его наличии в европейских странах официально оставались тайной, хотя на самом деле об этом все знали, пишет газета The Washington Post.

Доклад называется «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружением и союзные ядерные силы». Он был подготовлен одним из канадских сенаторов для Комитета обороны и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО.

Черновик документа, в котором автор указал местоположение примерно 150 единиц американского ядерного оружия в Европе, был опубликован в интернете в апреле 2019 г. Впоследствии эта версия была удалена. Неделю назад был опубликован окончательный вариант, в котором не было секретной информации.

Долгое время на утечку не обращали внимания, но на днях бельгийское издание De Morgen опубликовало первоначальный вариант доклада. Согласно тексту документа, «бомбы хранятся на шести европейских и американских базах: Кляйне-Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции».

Реакция на утечку

Сенатор Джозеф Дей (Joseph Day), автор документа, сообщил в беседе с The Washington Post, что первоначальный текст был всего лишь черновиком, в который еще будут вноситься изменения перед тем, как в ноябре его рассмотрит Парламентская ассамблея НАТО. «Вся информация, использованная в этом докладе, это открытые материалы», — утверждает сенатор. Однако в документе отсутствуют ссылки на источники этой информации.

Военная база Волкель в Нидерландах

Как пояснил газете на условиях анонимности представитель НАТО, ни США, ни их европейские партнеры не имеют права открыто обсуждать расположение американского ядерного оружия на континенте. Он также сообщил, что доклад Дея не является официальным документом НАТО.

Утечка имела широкий резонанс в европейских СМИ. «Наконец-то, черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие», — так озаглавила свою статью De Morgen. «НАТО раскрывает самый плохо охраняемый секрет Нидерландов», — вторит ей голландский ресурс RTL News.

Американские ракеты в Европе

Американское ядерное оружие присутствует в Европе благодаря соглашениям, которые были заключены в 1960-х гг. и в настоящий момент рассматриваются как рудимент Холодной войны. Они не только должны были обеспечить защиту от ядерного вооружения СССР, но и убедить европейские страны, что им не нужны собственные ядерные программы.

Однако времена изменились. Кингстон Рейф (Kingston Reif), директор по политике в области разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями, отмечает, что «военная миссия, для которой это оружие было изначально предназначено — остановить советское вторжение в Западную Европу силами США и НАТО — более не существует».

В 2016 г., по мере нарастания угрозы, связанной с деятельностью террористической организации «Исламское государство», аналитики начали задаваться вопросом, действительно ли разумно оставлять ядерное оружие в Турции, которая находится в непосредственной близости от экстремистских группировок.

В принципе, ядерное оружие в Европе ранее упоминалось в документации и дипломатической переписке. Например, Филип Мерфи (Philip Murphy) в бытность свою послом США в Германии писал в записке от ноября 2009 г: «Отзыв ядерного оружия из Германии и, возможно, Бельгии и Нидерландов, может создать серьезные политические трудности для сохранения Турцией ее собственных запасов». Однако перечня локаций и вообще каких-либо официальных подтверждений ранее не предоставлялось.