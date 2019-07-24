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Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов

Бизнес Законодательство Интернет E-commerce
, Текст: Валерия Шмырова

Минфин предлагает увеличить до 500 руб. таможенный сбор на посылки из иностранных интернет-магазинов. Сейчас сбор составляет 250 руб. Его нужно платить только за те посылки, которые облагаются пошлиной.

Новый сбор

Власти предлагают повысить до 500 руб. таможенный сбор на товары, которые ввозятся в Россию физическими лицами для личного пользования. Соответствующий пункт содержится в проекте постановления правительства «О ставках таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров».

Разработчикам постановления является Минфин. Документ можно найти на сайте regulation.gov.ru. Проект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы, которая завершится 29 июля. В том случае, если постановление будет принято, оно вступит в силу с 1 января 2020 г.

«При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию физическими лицами для личного пользования, за исключением ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов, либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов ... таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей», — гласит документ.

Таможенный сбор не следует путать с таможенной пошлиной, которая также оплачивается получателем посылки. Сбор — это сопутствующий платеж, который уплачивается вместе с пошлиной. С 2004 г. на посылки из-за рубежа установлен таможенный сбор в размере 250 руб. Он уплачивается только в том случае, если стоимость товара превышает беспошлинный порог.

Напомним, с начала 2019 г. россияне платят пошлины за ввоз из-за границы интернет-покупок дороже 500 евро. Такова должна быть суммарная стоимость всех заказов на одного человека в течение месяца, при этом общий вес посылок не должен превышать 31 кг. До этого беспошлинно можно было ввозить покупки стоимостью до 1 тыс. евро в месяц. С начала 2020 г. пошлинами начнут облагаться покупки от 200 евро, одновременно ставка пошлины снизится с 30% до 15% от таможенной стоимости.

Комментарии экспертов

На своей странице в Facebook глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов пишет, что средний чек покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах составляет около 600 руб., то есть меньше $9. В комментариях к посту он добавляет, что в прошлом году россиянами было получено 360 млн посылок из-за рубежа, а в текущем году ожидается 400 млн.

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В России повысят таможенный сбор на посылки из-за рубежа

Иванов подчеркивает, что инициатива по повышению сбора не обсуждалось ни с общественностью, ни с представителями бизнеса. При этом он отмечает, что у товаров, которые россияне приобретают за рубежом, как правило, нет аналогов на российском рынке. Также Иванов заявляет, что теория о неравных условиях конкуренции для отечественных и зарубежных интернет-магазинов ничем не подтверждается.

История пошлин на посылки

С начала 2010 г. в России действовали таможенные правила, по которым пошлина взимается с получателя зарубежных посылок, если товар стоит более 1 тыс. евро или весит больше 31 кг. Размер пошлины исчисляется как 30% за превышение нормы по весу или цене (но не менее 4 евро за 1 кг). Президент России Владимир Путин еще в 2013 г. поручил снизить порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы, а полученные таким образом доходы бюджета направить на инфраструктурные проекты в области ЖКХ.

В ответ Минфин выдвинул предложение снизить порог до 150 евро, однако Минпромторг стал настаивать на другой сумме — 500 евро, а Минэкономразвития предложило исключить ряд товаров из сферы действия данной нормы. Наконец, на портале Российская общественная инициатива было собрано свыше 100 тыс. подписей против снижения этого порога, после чего в правительстве задумались о целесообразности пересмотра действовавших норм беспошлинной интернет-торговли.

В 2017 г. начался очередной виток дискуссии относительно снижения нормы беспошлинного ввоза. Предлагалось облагать пошлиной товары стоимостью от 22 евро. Также предлагалось ввести механизм взимания НДС с иностранных площадок, продающих товары россиянам. Как сообщала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), 22 евро — это планка, за которую не заходит 61,4% покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах.

Зачем нужны пошлины

Осенью 2017 г. президент АКИТ Алексей Федоров отметил, что иностранные интернет-площадки активно наступают на российский рынок онлайн-ритейла. На тот момент 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинах приходилось на китайские площадки, основная из которых — AliExpress.

Согласно отчету Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, подготовленному для НАДТ, по итогам 2018 г. объем российского рынка электронной торговли составил 1,28 трлн руб. Доля трансграничной торговли в общем объеме составила 28,5%, то есть 363 млрд руб.

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