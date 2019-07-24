«Яндекс» вступил в битву с шоколадной пастой за бренд «Алиса»

«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам на продавца шоколадной пасты Alisa. Название продукта совпадает с именем голосового помощника «Алиса», разработанного «Яндексом».



«Яндекс» подает в суд

Интернет-компания «Яндекс» подала два иска в суд по интеллектуальным правам против правообладателя товарного знака «Alisa шоколадный крем», о чем свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». Ответчиком по делу выступает ООО «Мунитор Группе», которому принадлежат права на указанный бренд. Третьей стороной в иске заявлен Роспатент.

ООО «Мунитор Группе» было создано в марте 2014 г. В качестве владельца компании указана Ольга Костикова, она же является руководителем. С 1990-х гг. «Мунитор Группе» продает шоколадную пасту Alisa, продукт пользуется спросом. В общей сложности ООО принадлежит три товарных знака, связанных с Alisa. Права на использование знаков были получены в 1997 г., 2000 г. и 2002 г. соответственно.

Со своей стороны, «Яндекс» является владельцем товарного знака «Голосовой помощник Алиса». Это русскоговорящий голосовой помощник, интегрированный в ряд продуктов компании. Помимо этого, в апреле 2019 г. «Яндекс» начал процесс регистрации товарного знака «Алиса Alice», подав соответствующую заявку в Роспатент.

Комментарий «Яндекса»

На запрос CNews пресс-служба «Яндекса» ответила, что «Мунитор Группе» действительно владеет товарными знаками Alisa в нескольких классах. Большинство знаков относятся к продуктам и напиткам. Но два из них связаны с производством новых товаров и рекламы. и именно к этим знакам, и только к ним, у «Яндекса» и возникли претензии.

Голосовой помощник Алиса интегрирован в умную колонку «Яндекса»

«Мы пытались связаться с «Мунитор Групп» для урегулировании вопроса. Но коллеги не вышли на связь. Следов использования этих ТЗ за последние несколько лет найти не удалось. Поэтому мы были вынуждены подать иск с требованием об аннулировании по неиспользованию в двух категориях услуг — производство новых товаров и реклама», — сообщила CNews пресс-служба «Яндекса».

Голосовой помощник «Алиса»

Голосовой помощник «Алиса» был представлен «Яндексом» в 2017 г. во время визита в офис компании президента России Владимира Путина. Алиса получила голос актрисы Татьяны Шитовой, которая озвучивает Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) в русскоязычном дубляже. «Яндекс» считает голосового помощника лучшим в мире по распознаванию русской речи, а также первой в мире программой такого рода, с которой можно просто «поболтать».

При создании Алисы была использована собственная разработка «Яндекса» — технология синтеза и распознавания речи SpeechKit, представленная в 2013 г. SpeechKit также лежит в основе голосового поиска в сервисах «Яндекса». Технология умеет распознавать русскую и турецкую речь.

Шоколадная паста Alisa

На момента запуска помощника точность распознавания речи при осуществлении запросов на общие темы составляла 84%, при запросах по адресу и названию объекта — 94%. В сентябре 2018 г. «Ведомости» писали, что уже в 2019 г. Алиса может заговорить на украинском, белорусском и казахском языках.

В каких продуктах встречается Алиса

Алиса доступна через мобильные приложения «Яндекса» и через «Яндекс.Браузер» для настольных компьютеров. С 2018 г. стал формироваться рынок устройств с поддержкой голосового помощника. Первым таким устройством стала умная колонка «Яндекс.Станция». Позднее были представлены более дешевые варианты умной колонки — Irbis A и Dexp Smartbox.

Также Алиса работает в смартфоне «Яндекс.Телефон», детских часах-телефоне Elari KidPhone 3G, Bluettoth-гарнитуре Sony Xperia Ear Duo и в каршеринговом сервисе «Яндекс.Драйв».

Летом 2018 г. «Яндекс» запустил возможность для сторонних разработчиков создавать собственные навыки для Алисы через сервис «Яндекс.Диалоги». После добавления нового навыка модераторы проверяют его, после чего соответствующая голосовая команда начинает восприниматься Алисой.