Чистая прибыль Mail.ru выросла на 72%

По итогам II квартала 2019 г. чистая прибыль Mail.ru выросла на 72% — из-за крупного неденежного списания, осуществленного год назад. Выручка компании составила более 20 млрд руб., показав годовой рост на 22,9%. Выручка от рекламы выросла на 22,5%, от MMO-игр — на 28,8%.



Итоги квартала

По итогам II квартала 2019 г. выручка Mail.ru Group составла более 20 млрд руб., показав годовой рост на 22,9%. Прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) выросла за год на 21,6% и достигла 7,2 млрд руб., сообщает компания на своем сайте.

Чистая прибыль составила по итогам квартала 3,2 млрд руб., что на 71,8% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Этот результат учитывает два неденежных списания — 630 млн руб. во II квартале 2019 г. и 1,7 млрд руб. во II квартале 2018 г. Без учета этих списаний рост чистой прибыли составил 8%.

По итогам первого полугодия 2019 г. выручка Mail.ru Group выросла на 22,4% до 39,5 млрд руб., EBITDA показала рост на 6,4% до 12,8 млрд руб., а чистая прибыль с учетом упомянутых списаний увеличилась на 14,4% до 6,1 млрд руб. Без учета списаний чистая прибыль за полугодие показала годовой спад на 4,2%.

Все результаты приведены без учета сервиса заказа еды Delivery Club и киберспортивной организации ESforce, предназначенных для продажи в рамках различных партнерств. Напомним, Сбербанк и Mail.ru Group договорились о создании совместного предприятия на базе «Ситимобил» и Delivery Club.

Чистая задолженность компании по состоянию на 30 июня 2019 г. составила 472 млн руб.

Выручка от рекламы достигла по итогам квартала 8,4 млрд руб., что на 22,5% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Выручка от многопользовательских игр (MMO) показала годовой рост на 28,8% и составила 6,9 млрд руб. Выручка от продажи виртуальных сервисов в соцсетях (IVAS) выросла на 7,5% до 3,9 млрд руб. Выручка от других сегментов составила 872 млн руб., показав годовой рост на 77,2%.

Результаты соцсетей

Выручка Mail.ru Group в сегменте «Коммуникации и социальные сети» составила 11,7 млрд руб., продемонстрировав годовой рост в 12,9%.

Количество российских пользователей «Вконтакте», которые хотя бы раз в месяц заходят в соцсеть, за год выросло на 2,4% и по состоянию на июнь 2019 г. составляло 70 млн. Из них 62,6 млн заходили в соцсеть с мобильных устройств, в этом сегменте рост составил 5,8%. Примерно 42% российских пользователей интернета посещают «Вконтакте» каждый день, а 81% — каждый месяц. По данным аналитического сервиса Ahrefs, соцсеть является 12 по посещаемости сайтом в мире.

Чистая прибыль Mail.ru выросла на 72%

Ежедневно через соцсеть пересылается 10 млрд сообщений, что на 53% больше, чем год назад. Просмотры живого потокового видео выросли на 109%, а количество опубликованных потоковых видео — на 258%. Количество просмотров «Историй» выросло на 59%. В целом видео в соцсети хотя бы раз в месяц смотрят около 80 млн человек. Количество просмотров составляет 650 млн в день, 80% просмотров осуществляется с мобильных устройств. За год количество просмотров видео выросло на 51%. Количество голосовых и видеозвонков за год увеличилось на 72% до 50 млн.

У «Одноклассников» в России насчитывается 43 млн пользователей, которые заходят в соцсеть хотя бы раз в месяц. Количество уникальных получателей сообщений по состоянию на май 2019 г. выросло на 30%, количество получателей виртуальных подарков — в три раза. Набирают популярность стикеры и открытки — ими пользуются 5 млн из ежедневной аудитории соцсети, что в пять раз больше, чем год назад.

Мобильные игры HTML5 в «Одноклассниках» также демонстрируют рост. В январе-мае 2019 г. соцсеть заплатила разработчикам игр 200 млн руб. — в два раза больше, чем год назад. Количество игроков за год также увеличилось вдвое.

По данным исследовательской компании Brand Analytics, «Одноклассники» второй год остаются в России лидером по загрузке видео среди соцсетей и видеосервисов. Ежедневное количество просмотров видео в соцсети составляет 870 млн, включая 130 млн потоковых видео.

Почта Mail.ru

Почтовый сервис Mail.ru остается самым крупным e-mail сервисом в России, количество активных аккаунтов составляет 103 млн. Количество российских и русскоязычных пользователей, которые заходят в почту хотя бы раз в месяц, по состоянию на май 2019 г. составляло 27 млн. Компания утверждает, что у Gmail этот показатель равен 19 млн, а у Yandex Mail — 17 млн.

По данным Mediascope, ежедневная аудитория почты по состоянию на май 2019 г. составляла 12 млн пользователей, демонстрируя годовой рост на 7%. Около 6,4 млн из этих пользователей заходили в почту с мобильных устройств, здесь рост составлял 33%. В 2018 г. доля мобильных пользователей превысила количество пользователей, которые заходят в почту с ПК. Сейчас доля мобильных пользователей составляет 60%.

В целях безопасности компания намерена заменить традиционные пароли одноразовыми кодами, которые присылаются по SMS или через push-уведомления. Сейчас эта опция доступна 20% мобильной аудитории.

Игры и музыка

Выручка игрового сегмента выросла за год на 33,7% до 7,5 млрд руб. Около 69% выручки поступило от международных рынков, в предыдущем квартале этот показатель составлял 67%. К концу 2022 г. компания надеется довести его до 80%. Mail.ru продает игры более чем в 190 странах, крупнейшими рынками остаются США, Германия и Япония.

Доля выручки, полученной от мобильных пользователей, превышает 60% и продолжает расти. Однако выручка от пользователей ПК может пойти в рост с запуском европейской открытой бета-версии Conqueror’s Blade в июне, а также с запуском Lost Ark ближе к концу 2019 г.

Самой прибыльной из игр собственной разработки остается Hustle Castle, количество установок которой превысило 47 млн. На втором месте находится War Robots, которая сейчас входит в более зрелую фазу своего развития, количество ее установок превышает 133 млн. Третье место по генерированию выручки занимает Warface, четвертое — Left to Survive, выпущенная в июле 2018 г. и скачанная с тех пор примерно 15 млн раз.

Количество музыкальных подписок в интегрированном приложении BOOM по состоянию на июль 2019 г. составляло 2,5 млн. Это на 2,1 млн больше, чем в I квартале 2019 г. В 2019 г. компания планирует инвестировать 0,5 млрд руб. в увеличение ассортимента предлагаемого музыкального контента.

Другие проекты

Выручка сегмента «Новые инициативы» показала годовой рост на 147% и составила 961 млн руб. В основном рост был достигнут за счет успехов доски объявлений Youla, выручка которой составила во II квартале 455 млн руб., показав годовой рост в 1,9 раза.

Сервис заказа еды Delivery Club нарастил выручку в два раза до 865 млн руб. Сейчас сервис сотрудничает с 10,5 тыс. ресторанов, в конце прошлого квартала их было 9,4 тыс. Он доступен более чем в 120 городах. Во втором квартале 2019 г. Delivery Club организовал собственную доставку в семи новых городах, включая Саратов, Челябинск, Омск, Воронеж и Сочи. Всего собственная доставка осуществляется в 18 городах.

Во втором квартале 2019 г. количество заказов в системе собственной доставки показало годовой рост в 4,2 раза и превысило 40% всех заказов. До конца 2019 г. компания надеется довести количество городов, где есть собственная доставка, до 30 и более.

Облачный бизнес Mail.ru Cloud Solutions (MCS) демонстрирует трехзначный рост, утверждает компания.