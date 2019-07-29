GitHub начал блокировать российских разработчиков. VPN не помогает

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GitHub начал блокировать аккаунты разработчиков из регионов, на которые распространяются санкции США, включая Крым. VPN не помогает, потому что заблокированы именно сами репозитории, причем скачать или экспортировать их невозможно.



GitHub блокирует жителей Крыма

GitHub стал блокировать разработчиков из стран и регионов, на которые распространяются санкции США, в том числе из Крыма. Они лишаются самых базовых функций, пишет ресурс ZDNet. В пример издание приводит 21-летнего Анатолия Кашкина, гражданина России, проживающего в Крыму, аккаунт которого был заблокирован.

Кашкин использует GitHub для хостинга своего веб-сайта и лаунчера для Linux, который объединяет игры Steam, GOG и Humble Bundle в один пользовательский интерфейс. Его сайт tkashkin.tk выдает ошибку 404. Также разработчик не может создать новый приватный репозиторий на GitHub, или получить доступ к уже существующим репозиториям — при попытке сделать это выдается ошибка 403. Возможность создавать публичные репозитории у Кашкина осталась. Удалять депозитарии сначала возможности не было, затем она появилась.

По словам Кашкина, его знакомые разработчики в Крыму столкнулись с теми же проблемами, что и он.

Позиция GitHub

GitHub поясняет, что в настоящий момент он предлагает ограниченные услуги пользователям, проживающим в странах и регионах, которые находятся под санкциями, таких как Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Это означает в том числе ограниченный доступ к сервису публичных репозиториев — он может быть использован только для личной коммуникации, поясняется в электронном письме, которое получил от GitHub Анатолий Кашкин.

В письме есть ссылка на страницу GitHub, где сказано, что сервис подчиняется правилам американского торгового контроля, включая Правила экспортного контроля США (EAR) и Правила США в отношении международной торговли оружием (ITAR), с чем и связаны блокировки пользователей из стран, находящихся под санкциями. На сайте GitHub также поясняется, что сам факт поездки в одну из перечисленных стран или Крым может привести к блокировке аккаунта, но по возвращении доступ можно будет восстановить.

Крупнейший в мире сайт разработчиков открытого ПО GitHub принадлежит компании Microsoft

GitHub предлагает разработчикам механизм, с помощью которого можно оспорить блокировку — для этого нужно заполнить апелляционную форму. Однако Кашкин сообщил в беседе с ZDNet, что в его случае нет смысла что-то оспаривать, так как придется предоставить доказательства, что он не проживает в Крыму. Это будет затруднительно сделать, поскольку разработчик является гражданином в России с крымской регистрацией, физически находится в Крыму и живет там всю свою жизнь.

Похожие случаи

На невозможность получить доступ к репозиториям на GitHub пожаловался также разработчик под ником neuotq на ресурсе habr.com. Согласно его странице в Facebook, разработчика зовут Александр Талалаев, он проживает в Ялте. Талалаев сообщил, что все его приватные репозитории заблокированы, возможность скачать или экспортировать данные отсутствует. Пользователь отметил, что это отличается от блокировок на GitLab и BitBucket — там блокировался только доступ из конкретной страны, то есть была возможность зайти в сервисы и работать с репозиториями через VPN, а GitHub применил полную блокировку самих репозиториев.

В похожую ситуацию попал иранский разработчик Хамед Саиди (Hamed Saeedi), который пожаловался на ресурсе Medium, что «GitHub заблокировал мой аккаунт, и они думают, я разрабатываю ядерное оружие». Саиди, который пользуется GitHub с 2012 г., сообщает, что получил от ресурса такое же письмо, как и Кашкин — с пояснениями насчет правил торгового контроля. По его словам, сервис заблокировал все аккаунты из Ирана.

Что такое GitHub

Компания GitHub со штаб-квартирой в Сан-Франциско является крупнейшей в мире платформой для хранения и распространения свободного ПО. Услугами платформы пользуются более 28 млн разработчиков ПО, которые хранят здесь более 80 млн исходных кодов своих программ.

Услугами GitHub также пользуются более 1,5 млн компаний, включая крупные корпорации, такие как Apple, Amazon и Google. Microsoft является лидером по количеству разработчиков — участников репозитория Microsoft VSCode на GitHUb.

Одновременно с основой функцией онлайн-репозитория, GitHub также играет роль своеобразной глобальной социальной сети для разработчиков ПО различных направлений.

Летом 2018 г. Microsoft объявила о приобретении GitHub за $7,5 млрд. В качестве CEO GitHub был назначен вице-президент Microsoft Нэт Фридман (Nat Friedman), ветеран движения ПО с открытым кодом, ранее основавший компанию Xamarin.

Фактически, сама Microsoft начинала в свое время как компания по разработке инструментов для разработки ПО. Но впоследствии отношение топ-менеджмента Microsoft к концепции софта с открытым исходным кодом стало негативным, поскольку оно рассматривалось в качестве прямой угрозы собственной бизнес-модели компании. Ситуация резко изменилась при нынешнем главе компании Сатье Наделле (Satya Nadella), личное отношение которого к принципам свободного распространения ПО с открытым кодом поспособствовало заключению сделки.