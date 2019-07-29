Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

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Отношения Сбербанка и «Яндекса» ухудшились после неудачной попытки банка купить компанию в 2018 г. У партнеров много разногласий относительно управления совместным предприятием в сфере e-commerce. Они намереваются пересмотреть структуру его капитала, чтобы контроль получил кто-то один.



Измена Сбербанка

Отношения между Сбербанком и «Яндексом», у которых есть совместное предприятие в сфере e-commerce на основе «Яндекс.Маркета», ухудшились менее чем через год после его создания. Это и заставило Сбербанк начать вкладывать деньги в совместное предприятие с Mail.ru, которое нацелено на конкуренцию с самым быстрорастущим бизнесом «Яндекса» — сервисом заказа такси, пишет The Financial Times.

Напомним, на днях Сбербанк и Mail.ru сообщили, что создадут совместное предприятие на базе сервиса доставки еды Delivery Club и службы заказа такси «Ситимобил». Партнеры получат по 50% нового предприятия, а размер их совокупных инвестиций в него может достичь 64 млрд руб.

Иностранная угроза

Отношения между Сбербанком и «Яндексом» ухудшились в 2018 г., когда компания категорически отвергла попытку банка приобрести контрольный пакет ее акций, сообщают источники The Financial Times. Из-за слухов о возможной продаже бумаги «Яндекса» упали в цене, и это заставило основателя компании Аркадия Воложа пообещать, что он не расстанется со своими акциями.

Однако российское правительство переживает, что «Яндекс», который торгуется на американской бирже NASDAQ, может в конечном счете перейти под контроль иностранных лиц, пишет газета, особенно если Волож продаст свою долю. В этом случае его привилегированные акции будут обращены в обычные, что может дать иностранным инвесторам больше влияния в компании.

В связи с этим издание упоминает законопроект, внесенный в Госдуму несколько дней назад, который запрещает иностранным инвесторам владеть более чем 20% акций таких компаний, как «Яндекс» и Mail.ru, поскольку им принадлежат социально значимые для россиян сайты. Обе упомянутые компании высказались против законопроекта в его нынешнем виде.

«Как кошка с собакой»

Между Сбербанком и «Яндексом» также имеются разногласия по поводу управления совместным предприятием на основе «Яндекс.Маркета». У партнеров разные взгляды на то, какие у предприятия должны быть цели роста, и на какие показатели эффективности следует обращать внимание в первую очередь, сообщают информированные источники. «Они дерутся, как кошка с собакой», — сказал один из источников («They fight like cats and dogs»).

Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом»

В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль. Переговоры находятся на ранней стадии, но, возможно, доля «Яндекса» будет увеличена.

Решение Сбербанка инвестировать в сервис заказа такси Mail.ru расценивается некоторыми как конфликт интересов. Глава Сбербанка Герман Греф не посещает собрания совета директоров «Яндекса» со времен неудачной попытки купить компанию, утверждают источники.

The Financial Times отмечает, что «Яндекс» — одна из немногих крупных российских компаний, построенных без дешевых кредитов от госбанков или выгодных приватизационных сделок. Поэтому он устойчив к внешнему воздействию и часто вступает в полемику с заместителем Грефа Львом Хасисом. Сбербанк же не умеет сотрудничать на взаимовыгодных условиях, и пытается «перетянуть одеяло на себя». К тому же, у партнеров разная корпоративная культура — у «Яндекса» более непринужденный подход.

Со своей стороны, Сбербанк неодобрительно отнесся к недавнему решению Аркадия Воложа реструктурировать руководство «Яндексом». Волож в основном проживает в Израиле и не руководит компанией изо дня в день, поэтому непонятно, кто за что отвечает, сообщает близкий к «Яндексу» источник.

Позиция сторон

Сбербанк отрицает и попытку купить «Яндекс» в 2018 г., и наличие каких-либо разногласий по поводу тактики и стратегии развития совместного предприятия. Банк утверждает, что предприятие быстро растет, и он счастлив его прогрессом. Лев Хасис уверяет, что новое партнерство с Mail.ru не приведет к конфликту интересов.

Но главный операционный директор «Яндекса» Грег Абовский подтвердил, что его компания действительно обсуждала со Сбербанком изменения в соглашении по совместному предприятию, однако выходить из него стороны не планируют. Он также сообщил, что Греф действительно частично отсутствует на собраниях совета директоров. «Я думаю, есть некоторые вопросы насчет того, насколько все это будет устойчиво в долгосрочной перспективе», — приводит его слова The Financial Times.

Абовский сообщил, что «Яндекс» и Сбербанк обсуждают разногласия до уважительного крика, но это и помогает прояснить истину. По его словам, иметь разногласия — это совершенно нормально. Также он подтвердил, что Волож много времени проводит в Израиле и уже много лет занимается в «Яндексе» больше стратегическим планированием, а не ежедневными операциями.

Проблема «глубоких карманов»

Аналитики из «ВТБ Капитал», опрошенные газетой, полагают, что практически неограниченные финансовые ресурсы Сбербанка действительно помогут Mail.ru удержать на плаву убыточное приложение для заказа еды Delivery Club, которое контролирует 60% соответствующего рынка в Москве, а также поглотить сервис заказа такси «Ситимобил». Но одновременно эксперты задаются вопросом, сможет ли банк продолжать работать с «Яндексом» и одновременно конкурировать с ним.

Аналитики полагают, что щедрые инвестиции Сбербанка свидетельствуют о наличии у него проблемы «глубоких карманов», которая может отрицательно повлиять на доходность капитала банка, до сих пор высокую. Газета отмечает, что банк заключил серию агрессивных сделок, выстраивая экосистему за пределами собственно банковского бизнеса.

Греф полагает, что традиционное банковское обслуживание будет подорвано онлайн-выскочками, которые пробивают себе дорогу на рынке платежных сервисов, и даже рассматривает возможность отказа от слова «банк» в названии Сбербанка, пишет The Financial Times. Он подключил Хасиса, который ранее работал в Walmart и X5, к составлению портфолио из более чем 20 технологических компаний, общей стоимостью $1,75 млрд, в которые можно инвестировать. Что касается именно «Яндекса», то он притягивает внимание Грефа уже несколько лет.