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«Скучная» «ламповая» соцсеть «Яндекса» заработала на настольных ПК

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Бизнес Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми
«Яндекс» запустил десктопную версию своей социальной сети «Аура», основанной на искусственном интеллекте. Набор функций идентичен мобильной версии сервиса, а дизайн настольной версии напоминает самую популярную российскую соцсеть – «Вконтакте».

«Аура» на большом экране

Российская социальная сеть «Аура» заработала на настольных ПК и ноутбуках. «Яндекс» запустил ее в версии для десктопных браузеров, хотя изначально сеть была ориентирована исключительно на мобильные устройства.

По своим возможностям настольная версия «Ауры» не уступает мобильной, запущенной в марте 2019 г. – все в ней по-прежнему сконцентрировано вокруг искусственного интеллекта, алгоритмы помогают искать друзей и интересный контент. Различается лишь принцип управления сервисом – интерфейс перерисован для отображения на большом экране и удобства взаимодействия с ним при помощи курсора мыши. Нельзя не отметить определенное сходство оболочки «Ауры» с актуальным интерфейсом социальной сети «Вконтакте», с 2014 г. принадлежащей российскому интернет-холдингу Mail.ru Group.

«Ламповая» соцсеть для избранных

На момент публикации материала «Аура» находилась в режиме бета-тестирования, причем закрытого. «Яндекс» пока не допускает открытую регистрацию в своем новом проекте, и это ограничение распространяется как на новую настольную, так и на мобильную версию социальной сети. Профили всех участвующих в тестировании пользователей разработчики отметили специальным символом в виде горящей лампочки. Выбор символа основан на том, что многие пользователи называли соцсеть «ламповой», отмечая непринужденную и доброжелательную обстановку, царящую в ней.

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Интерфейс настольной версии «Ауры»

Оценить возможности обеих модификаций сервиса могут лишь приглашенные участники проекта. Сроки снятия ограничений на регистрацию по состоянию на 30 июля 2019 г. известны не были.

Как работает «Аура»

Разработчики реализовали в «Ауре» все базовые принципы современных социальных сетей – пользователи могут общаться между собой, подписываться на сообщества и искать новых знакомых. На фоне других сетей «Ауру» выделяет глубокая интеграция искусственного интеллекта – оценивая интересы конкретного пользователя, он помогает ему находить людей со схожими увлечениями, а также сообщества, которые с наибольшей вероятностью покажутся ему интересными. Вручную прописывать свои увлечения и интересы, как это реализовано в той же «Вконтакте», здесь не требуется.

Свои публикации пользователь может также показывать посторонним людям, фильтруя читателей по возрасту или местоположению. Посты в «Ауре» показываются по принципу сервиса Tinder: те, которые нравятся, нужно «смахнуть» вправо, а которые нет — влево. Если публикация нравится большому количеству пользователей, она получает приоритет при показе. Количество подписчиков автора публикации при показе роли не играет.

Скучный контент

Алгоритмы «Яндекса» контролируют подлинность фотографий пользователей и вычищают ненормативную лексику, оскорбления и шокирующие изображения из публикаций. Несмотря на вполне объективные причины подобного рода модерации, не всем пользователям понравился такой подход.

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Модификация «Ауры» для смартфонов

К примеру, сразу после запуска мобильной версии «Ауры» в середине марта 2019 г. пользователь сети под псевдонимом look-at-show назвал контент сети «вылизанным» и «скучным». «Ни мата, ни девок в обтягивающих лосинах, ни мемов с шутками про мамку. Скучно. Это все, насколько я понял, банится», – сказал look-at-show. Он отметил также, что раз количество подписчиков в «Ауре» не играет никакой роли, то авторы публикаций вполне могут небрежно относиться к качеству публикуемых материалов. Эти посты, добавил look-at-show, все равно будут показаны достаточному количеству людей, а отсутствие явного механизма заработка на публикациях потенциально лишает соцсеть создателей действительно интересного контента.

Промежуточные результаты тестирования

По прошествии четырех месяцев с запуска «Ауры» соцсеть по-прежнему закрыта для большинства потенциальных пользователей. Те же, кто получил возможность принять участие в ее тестировании, не очень довольны тем, как она работает.

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Издалека «Ауру» можно легко спутать с «Вконтакте»

По информации Searchengines.ru, пользователи стали жаловаться на то, что искусственный интеллект «Яндекса» не очень эффективно находит посты по интересам. Даже если указать эти самые интересы в профиле, алгоритмы все равно будут выводить в «Рекомендованном» совершенно сторонний контент, который едва ли сможет заинтересовать.

По словам разработчиков, проблема действительно существует, и связана она с небольшим суммарным объемом контента в социальной сети, и в ряде случаев искусственный интеллект не может найти потенциально интересную пользователю публикацию ввиду ее отсутствия. «Когда мы расширим эксперимент, и в “Ауре” будет больше людей, то постов по обозначенным в профиле интересам будет сильно больше, и алгоритм будет показывать пользователям преимущественно их», – отметили представители сети.

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