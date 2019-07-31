В России поставщика «железа» для майнинга обвинили в неуплате миллионных пошлин. Силовики обыскивают дата-центры

ФТС полагает, что импортер майнингового оборудование ДТПК не уплатил около $1,2 млн пошлин за ввоз в Россию ASIC-майнеров производства Bitmain. При этом компания предоставила таможне поддельные документы с неправильными ценами на оборудование. В дата-центрах, где могли в итоге оказаться майнеры, проходят обыски и изъятия.



ФТС против ДТПК

Федеральная таможенная служба (ФТС) начала уголовное расследование деятельности «Дальневосточной торгово-промышленной компании» (ДТПК) по подозрению в неуплате таможенных сборов. ФТС полагает, что ДТПК не уплатила около $1,2 млн за импорт в Россию специализированных интегральных схем (ASIC), используемых для майнинга.

В общей сложности речь идет о 6012 ASIC-майнерах производства компании Bitmain, которые были завезены в страну между августом 2017 г. и февралем 2018 г. Об этом сообщил ресурс CoinDesk со ссылкой на следственный ордер, имеющийся в распоряжении издания. Ордер датируется 17 июля.

ДТПК, которая базируется в Москве, предположительно, предъявила сотрудникам таможни сфальсифицированные документы, где были указаны неверные цены на оборудование. В числе прочего по этим документам были ввезены майнеры моделей Antminer S9 13.5, L3+ и D3, а также элементы питания для них.

Кроме того, компания сообщила таможенникам, что получила майнеры от корейской фирмы MSR через гонконгского посредника Manli. Но когда ФТС связалась с корейским поставщиком, MSR ответила ведомству, что в настоящий момент у нее нет контракта с ДТПК. Ранее у компаний действительно было соглашение, заключенное в 2012 г., но срок его действия истек.

Следствие полагает, что гендиректор ДТПК Артем Бублик вступил в преступный сговор с неизвестными лицами с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин в особо крупных размерах во время импорта оборудования для майнинга. Бублик ответил на звонок репортера CoinDesk, но попросил перезвонить ему позже, после чего больше не брал трубку.

Вооруженный рейд

Факт проведения расследования против ДТПК был предан огласке во время форума по майнингу TerraCrypto, который прошел в Москве 25 июля. По словам Александра Шашкова, основателя майнингового проекта Intelion Mining, сотрудники таможни заподозрили, что импортированные ДТПК майнеры в конечном счете оказались в дата-центре компании Шашкова. Поэтому 18 июля в офисах Intelion Mining в двух российских городах был совершен вооруженный обыск.

Согласно рассказу Шашкова, в офис в Туле пришло около 20 человек с автоматами. В московский офис явилось десять человек без автоматов, только с пистолетами. Сотрудникам компании сразу же было приказано убрать руки от компьютеров.

Импортер майнингового оборудования обвиняется в неуплате таможенных пошлин

Шашков утверждает, что Intelion Mining не имеет никакого отношения к майнерам, фигурирующим в расследовании. Тем не менее правоохранители изъяли у компании 2,5 тыс. ASIC, которые находились там на хостинге — поскольку клиенты, которым они принадлежали, не предоставили в свое время необходимую документацию. Шашков порекомендовал коллегам всегда проверять документы на майнеры, договариваясь о хостинге.

Контрабандные майнеры

Опрошенные CoinDesk игроки рынка утверждают, что большая часть оборудования для майнинга, которое ввозится в Россию из Китая, не имеет надлежащих документов. По словам Алексея Афанасьева, директора по продажам Intelion Mining, примерно 70% майнеров ввозятся из Китая по серым схемам. С его оценкой соглашается Антон Макарчук, директор по маркетингу компании Cryptouniverse, поставщика майнингового оборудования в России.

Представитель Bitmain в России Юлия Фетисова сообщила CoinDesk, что серый импорт может поступать в страну через реселлеров, которые покупают большие партии майнеров у Bitmain и перепродают их российским заказчикам. Она отмечает, что это китайские реселлеры, и что серое оборудование не идет через российский офис Bitmain.

«Люди часто не хотят ждать нашу доставку, так что они идут к реселлерам, потому что хотят получить свои майнеры здесь и сейчас», — сообщает она. Тем более, что время ожидания доставки от Bitmain увеличилось в нынешнем году, поэтому, например, следующую отгрузку модели S17 можно ожидать самое раннее в декабре.