Google Chrome научился бесплатно читать статьи на платных сайтах

Браузер без главной «фишки»

Корпорация Google выпустила браузер Chrome 76 с существенно улучшенным режимом инкогнито. В частности, обновление, по данным ресурса The Next Web, позволяет бесплатно и без регистрации просматривать любые платные статьи, к примеру, на новостных сайтах.

Добиться этого удалось путем закрытия уязвимости в FileSystem API, с помощью которой сайты могли определять, находится ли пользователь в режиме инкогнито или нет.

Новая «фишка» Chrome в версии 76.0.3809.87, предположительно, связана с тем, что многие онлайн-издания позволяют каждому новому пользователю бесплатно прочесть некоторое количество платных статей, после чего попросит оплатить доступ к другим материалам. В режиме инкогнито каждое посещение пользователем того или иного ресурса расценивается как первое, в результате чего он получает неограниченный доступ к платным публикациям. Тем не менее, срабатывает данная функция далеко не на всех ресурсах.

CNews выяснил, что обход так называемых «paywall» в Chrome 76 действительно возможен – к примеру, он открывает платные статьи на сайте The New York Times. В то же время на The Wall Street Journal или сайте российских «Ведомостей» обойти paywall новый браузер Google не смог. Напомним, что paywall – это система платной подписки на онлайн-издания, при которой часть информации на сайте доступна лишь за определенную плату.

В The New York Times платных подписок с новым Chrome 76 больше нет

Между тем, сам факт существования возможности игнорирования «пэйволлов» в самом популярном браузере в мире (доля рынка настольных браузеров, по данным StatCounter, составила 70,71% на июнь 2019 г.), обязательно отразится на информационных веб-ресурсах. По подсчетам аналитиков издания WhatsNewInPublishing, обновление Chrome так или иначе затронет треть (33%) всех новостных сайтов в интернете.

Chrome без Flash

В браузере Chrome 76 Google еще сильнее усложнила процесс запуска Flash. В новой версии полностью прекращено воспроизведение такого рода контента, и пользователю придется активировать его поддержку вручную через меню настроек. Делать это придется для каждого сайта в отдельности и после каждого перезапуска браузера.

В The Wall Street Journal новая возможность режима инкогнито не работает

Подобное нововведение связано с постепенным отказом от технологии Flash, показавшей себя устаревшей и переполненной уязвимостями. Отметим, что после установки обновления у ряда пользователей перестали корректно работать YouTube и «Яндекс.Музыка».

Интерфейс в Chrome 76 не изменился

Ручной запуск воспроизведения Flash-контента через настройки будет присутствовать в браузере вплоть до версии 87, релиз которой предварительно запланирован на декабрь 2020 г. В ней поддержка Flash будет полностью удалена окончательно и бесповоротно. Напомним, что в 2020 г. сама Adobe прекратит развитие Flash и выпуск обновлений для нее.

Назойливый контент в прошлом

Не менее значимым нововведением в Chrome 76 стал запуск массовой блокировки неприемлемой рекламы. Под ней подразумевается все, что мешает восприятию контента сайта и не соответствует критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы (Coalition for Better ads).

Список видов рекламы, которую Коалиция предложила фильтровать без права на помилование, получился внушительным. Для настольных браузеров, в том числе и для Chrome 76, это в первую очередь всплывающие блоки, перекрывающие основной контент сайта, реклама со счетчиком секунд до закрытия (выводится до загрузки самого сайта) и автоматически воспроизводимая со звуком видеореклама. К ним присоединились и закрепленные блоки больших размеров, сохраняющие свою позицию при прокрутке сайта.

В обновленном Chrome Google также изменила критерии определения активности пользователя на странице в сторону их ужесточения. Так, теперь воспроизведение всплывающих уведомлений или видеоконтента будет возможным только в случае, если пользователь начнет прокручивать сайт, кликать по ссылкам или вводить текст. Раньше активность определялась, помимо перечисленного, по нажатию клавиши Escape, наведении курсора на ссылку или касанию экрана (речь о сенсорных мониторах и экранах ноутбуков).

Борьба с уязвимостями и новый апдейт

Помимо внесения изменений и дополнений в Chrome 76, общее число которых вплотную приблизилось к 30, Google уделила внимание и устранению недочетов. В новой версии было исправлено, в общей сложности, 43 уязвимости, большая часть которых была обнаружена путем автоматизированного тестирования при помощи специализированного ПО (AddressSanitizer, AFL, Control Flow Integrity и др.).

Google продолжает подогревать интерес пользователей к поиску уязвимостей в своем браузере путем выплаты премий. Так, за обнаружение брешей в Chrome 76 корпорация выплатила 16 премий общим размером $23,5 тыс.

Выпуск Chrome 77 предварительно назначен на 10 сентября 2019 г. В чем будут заключаться его отличия от текущего релиза, на момент публикации материала известно не было.