В России появится биржа для торговли данными автомобилей и их владельцев

В России планируется создать онлайн-сервис, куда водители смогут по желанию передавать информацию с бортовых компьютеров своих автомобилей в обмен на скидки в автосервисе или на товары для автолюбителей. Собранная информация будет использоваться рекламодателями. Создание соответствующей системы сбора и хранения данных обойдется в 3 млрд руб.



Новый сервис

В России будет создан сервис, через который владельцы «умных» автомобилей смогут продавать свои данные. Сервис будет представлять собой единую систему сбора и обработки данных от бортовых компьютеров автомобилей. Он может начать работу уже в 2021 г., сообщили «Известия» со ссылкой на вице-президента по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгения Белянко

Предполагается, что владельцы авто будут добровольно передавать сервису данные о своей машине и пройденных ею маршрутах. Эти данные можно будет продавать рекламодателям — автодилерам, станциям техобслуживания, интернет-магазинам товаров для автолюбителей — для проведения таргетированных рекламных кампаний среди водителей. В обмен на свои данные владельцы авто будут получать скидки на различные товары и услуги.

Создание сервиса обойдется примерно в 3-5 млн руб., а затраты на создание системы сбора и хранения данных составят около 3 млрд руб. Когда сервис выйдет на окупаемость, пока неизвестно.

Как это будет работать

Сервис будет собирать данные о модели и марке автомобиля, его техническом состоянии, пройденных маршрутах, остановках возле торговых центров, ресторанов и прочих мест отдыха. Также от водителей будет требоваться предоставление контактных данных — номера телефона и адреса электронного почтового ящика.

Через сервис рекламодателям будут продаваться так называемые «лиды» — случаи, когда покупатель действительно приобретает услугу или товар, ознакомившись с рекламой по телефону или e-mail. Цена составит порядка 4-8 руб. за «лид».

В России появится сервис, собирающие данные с бортовых устройств автомобилей

Платформа будет работать следующим образом. Например, автосервисы из какого-то определенного района смогут посмотреть по базе, кому из автовладельцев этого же района уже пора проводить очередное техническое обслуживание. Этим водителям можно будет предложить скидку на техосмотр.

По словам Белянко, сервис принесет пользу не только рекламодателям. Благодаря собранным данным городские службы смогут лучше понять, на каких участках автодорожной сети необходим ремонт или строительство новой дороги. Владельцы АЗС смогут эффективнее размещать заправочные станции, а у экологических служб появится возможность предсказывать повышение концентрации опасных газов в том или ином районе.

Законность и безопасность

Предоставление данных со стороны водителей будет исключительно добровольным. Чтобы поделиться информацией, они должны будут установить на смартфон специальное приложение. НП «ГЛОНАСС» поясняет, что от автовладельцев будет требоваться именно осознанное согласие, без «бездумных галочек» в соглашении. Таргетированная реклама, которую они будут получать, не должна быть похожа на спам. Скорее всего, это будут уведомления в специальном мобильном приложении.

Кроме того, на законодательном уровне будет закреплено, кто является владельцем данных об автомобиле — непосредственно владелец транспортного средства, автодилер или производитель. Минпромторг сообщил, что правительство уже работает над национальными и международными нормативно-правовыми актами, призванными отрегулировать высокотехнологичный рынок транспортных средств, в которых применяются большие данные.

Эксперты «Лаборатории Касперского» полагают, что создание единой базы данных об автомобилях не повысит риск взлома или угона, потому что в настоящий момент у злоумышленников и так достаточно точек входа по уже существующим каналам связи. В то же время, из таких баз часто происходят утечки данных, поэтому какие-то риски все же возникнут. Эксперты отмечают, что хакеры по-настоящему заинтересуются автомобилями тогда, когда в них можно будет хранить финансы, как сейчас в смартфоне.

Круг пользователей

По данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на начало 2019 г. в России было 51,4 млн легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей. Около 40% из них — это умные авто с функцией передачи данных с бортовых устройств. Предполагается, что в ближайшие пять лет количество таких авто вырастет в два раза.

В общей сложности к концу 2020 г. количество персональных легковых автомобилей с подключением к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» в России должно превысить 6 млн. Умным страхованием на тот момент будут пользоваться примерно 3 млн водителей, по данным НТИ «Автонет».

Консалтинговая компания Ernst&Young пришла к выводу, что около 75% владельцев автомобилей будут не против делиться информация из бортового компьютера, если это поможет снизить траты на страховку, сервис или топливо. Однако эксперты из НИУ ВШЭ считают, что водители предпочтут пользоваться услугами своих проверенных сервисных точек, где они не сомневаются в качестве сервиса, вместо того чтобы гнаться за скидкой в 5-10% и идти в незнакомое место.