Вице-президента Tinder уволили после сексуального скандала

Бывшая топ-менеджер Tinder обвиняет бывшего гендиректора сервиса в сексуальных домагательствах, а саму компанию — в том, что она не стала расследовать эти домогательства должным образом. Когда жертва начала жаловаться, ее постарались заставить замолчать, а вскоре уволили.



Иск против Tinder

Бывшая сотрудница Tinder подала в суд на материнскую компанию сервиса Match Group и его бывшего гендиректора Грега Блатта (Greg Blatt). Истицу зовут Розетта Памбакян (Rosette Pambakian), она жалуется на то, что ее незаконно уволили после того, как она публично обвинила Блатта в сексуальных домогательствах.

В Tinder Памбакян занимала должность вице-президента по маркетингу и коммуникациям. В иске она утверждает, что в декабре 2016 г. Блатт совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Это произошло после корпоратива, в номере отеля, который оплатила компания.

Что случилось в отеле

По словам истицы, Блатт на корпоративе в откровенной манере сообщил ей, что находит ее сексуально привлекательной, и хотел бы уйти с вечеринки вместе с ней. Памбакян испугалась, что он приведет в исполнение свои намерения, поэтому она спряталась в комнате его ассистентки, вместе с еще одной коллегой.

Однако Блатт написал ассистентке текстовое сообщение, спрашивая, где они находятся. Затем он пришел в комнату, где совершил в отношении Памбакян ряд действий сексуального характера без ее согласия. Судя по описанию его действий, приведенному в иске, до полового акта дело не дошло, девушка вырвалась.

Бывшая вице-президент Tinder по маркетингу и коммуникациям Розетта Памбакян

После этого Блатт вызвал машину, чтобы уехать домой. Памбакян и две свидетельницы инцидента также покинули отель. Впоследствии Блатт извинился перед Памбакян, и она согласилась не заговаривать больше о произошедшем, поскольку боялась, что это повредит ее репутации и отношениям на работе.

Как дошло до увольнения

По словам Памбакян, она сообщила об инциденте в отеле основателю Tinder Шону Раду (Sean Rad), который на тот момент занимал пост председатель правления. Рад решил дать делу ход и сообщил о произошедшем руководству InterActiveCorp (IAC) — компании, которой принадлежит Match Group. Также он поставил в известность о случившемся директоров по персоналу Match и Tinder.

В результате Памбакян встретилась с двумя юристами компании, чтобы сообщить им детали инцидента. Однако Блатт узнал о встрече и попросил свою ассистентку — одну из свидетельниц — не давать против него показания, поскольку эта история может разрушить его жизнь и семью. Блатт, который был не только гендиректором Tinder, но и председателем правления IAC, оставил должность в 2017 г.

В итоге компания все же расследовала произошедшее, но более формально. Вторую свидетельницу в ходе расследования так и не опросили. Затем руководство попросило Памбакян подписать соглашение о неразглашении информации в обмен на повышение зарплаты. Это произошло после того, как с Памбакян связался репортер издания TechCrunch с просьбой подтвердить слухи о ее претензиях по поводу сексуальных домогательств. Памбакян отказалась подписать соглашение.

Бывший гендиректор Tinder Грег Блатт

Вскоре руководство сначала отправило Памбакян в отпуск, а затем она была уволена из компании в августе 2018 г., проработав в Tinder четыре года. Истица утверждает, что даже после ее увольнения, компания проверяла, продолжает ли она хранить молчание. В иске она требует финансовой компенсации за несправедливое увольнение, халатность руководства, сексуальные домогательства и насилие на почве половой принадлежности. Сумма компенсации не указана.

Коллективный иск

Памбакян уже случалось судиться с Tinder, но тогда это был коллективный иск. В августе 2018 г. группа действительных и бывших сотрудников Tinder, включая сооснователей Шона Рада и Джастина Матина (Justin Mateen) подала иск против Match Group.

Истцы утверждали, что компания подделывает финансовые показатели Tinder, преуменьшая стоимость компании, чтобы не платить миллиардные отчисления в пользу изначальной команды стартапа. Четыре истца требовали компенсации в размере $2 млрд.

В этом иске тоже упоминалось о сексуальных домогательствах Блатта к Памбакян, а сама она входила в число истцов. Руководство сразу же отправило всех четверых в отпуск, а позднее им пришлось отозвать иск и заключить арбитражное соглашение. В связи с этим теперь Памбакян и решила выступить с отдельным иском.