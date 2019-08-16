Google начала «убивать» протокол FTP

Chrome без FTP

Компания Chrome обнародовала свой план по полному прекращению поддержки интернет-протокола File Transfer Protocol (FTP) в Chrome и Chromium. Окончательный отказ от некогда востребованного протокола передачи файлов будет происходить постепенно, в несколько этапов, и первый из них начнется с момента релиза Chrome 80.

Выпуск Chrome 80 Google наметила на I квартала 2020 г. В этой версии поддержка FTP будет отключена по умолчанию, но разработчики добавят флаг DisableFTP, позволяющий вернуть поддержку этого протокола.

Полное удаление частей исходного кода браузера, отвечающих за работу с FTP, Google планирует выполнить в Chrome 82. Дата выпуска этого обновления на 16 августа 2019 г. установлена не была.

FTP был разработан в 1971 г. за 21 год до релиза HTTP. В отличие от последнего, он изначально создавался для передачи файлов и работы с файловой системой сервера – пользователю позволялось не только закачивать файлы на сервер, но также переименовывать и удалять их, перемещать между папками и т.д.

Обоснованная «нелюбовь» к FTP

Отказ Google от поддержки FTP в Chrome продиктован двумя основными факторами. Для начала, сам по себе этот протокол небезопасен по причине отсутствия шифрования передаваемой информации, что могут использовать в своих целях киберпреступники. Второй фактор – околонулевой уровень востребованности данной технологии: по данным Google, протоколом пользуются лишь 0,1% пользователей.

Chrome останется без FTP, и пользователи будут вынуждены работать со сторонними приложениями

Из второго фактора следует нежелание Google реализовывать в Chrome и Chromium поддержку более современного протокола – FTPS (FPS over SSL, по аналогии с HTTPS), дополненного поддержкой шифрования трафика. Google не станет добавлять в свой браузер поддержку невостребованных разработок.

Многолетняя подготовка

Желание отказаться от FTP у Google возникло достаточно давно: первые призывы разработчиков «похоронить» эту технологию появились в январе 2014 г. на портале bugs.chromium.org. Доводы в пользу отказа от технологии приводились те же – ее небезопасность и непопулярность.

Тем не менее, в течение нескольких лет дальше слов дело не двигалось, и лишь в браузере Chrome 63, вышедшем 7 декабря 2017 г., были сделаны первые шаги. В частности, разработчики включили пометку флагом небезопасного соединения обращений к ресурсам по протоколу FTP и стали выдавать пользователям предупреждения о небезопасном подключении.

Второй шаг разработчики сделали 30 января 2019 г., выпустив браузер Chrome 72. В обозревателе была отключена функция отображения содержимого ресурсов, загружаемых по FTP, в том числе HTML-документов и Readme-файлов. Пользователю оставили возможность видеть дерево директорий и скачивать файлы по прямым ссылкам. К выходу Chrome 76, самому актуальному на момент публикации материала апдейту, Google удалила из браузера поддержку прокси для FTP.

После 100-процентного удаления поддержки FTP в Chrome и Chromium в браузере Google останется лишь ограниченная поддержка сторонних клиентов. Реализовано это будет в виде диалогового окна, активирующегося при попытке открытия ссылок «ftp://» и предлагающего запустить для этого отдельную программу (при наличии таковой в системе). Это может быть любой клиент – от узкоспециализированного FileZilla до многофункционального файлового менеджера Total Commander.

Поддержка FTP в других браузерах

Работа с FTP-протоколом будет исключена из всех браузеров, основанных на Chromium, после выхода соответствующих их обновлений. К их числу относятся, в частности, разработанный по образу и подобию классической Opera 12.x Vivaldi и обновленный Microsoft Edge, «переехавший» с собственного движка EdgeHTML на Chromium в 2019 г.

Помимо этого, от FTP откажется и Firefox, и если разработчики Chrome впервые задумались об этом в 2014 г., то девелоперы из Mozilla начали обсуждать вопрос о переходе хотя бы на FTPS еще в 2001 г. Ветка обсуждения bugzilla.mozilla.org активна и в августе 2019 г, и в наиболее актуальных сообщениях регулярно возникает предложение об отказе от поддержки этой технологии. Отметим, что компания Apple сделала это раньше всех, лишив свою мобильную платформу iOS умения работать с FTP.

По стопам Flash

FTP – не первая некогда популярная интернет-технология, поддержку которой постепенно убирают из браузеров и операционных систем. К примеру, в упомянутой iOS нет полноценной поддержки технологии Adobe Flash – основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs) изначально был против ее наличия в своих мобильных гаджетах. Что касается браузеров, то в 2019 г. Flash по умолчанию отключена в большинстве обозревателей: к примеру, в том же Chrome 76 полностью прекращено воспроизведение такого рода контента, и пользователю придется активировать его поддержку вручную через меню настроек. Делать это придется для каждого сайта в отдельности и после каждого перезапуска браузера.

Ручной запуск воспроизведения Flash-контента через настройки будет присутствовать в браузере вплоть до версии 87, релиз которой предварительно запланирован на декабрь 2020 г. В ней поддержка Flash будет полностью удалена окончательно и бесповоротно. Напомним, что в 2020 г. сама Adobe прекратит развитие Flash и выпуск обновлений для нее. В течение некоторого времени технология полностью исчезнет из регулярно обновляемых браузеров.