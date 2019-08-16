В «Ростелекоме» всероссийский сбой. Пользователи по всей стране сидят без интернета

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Из-за обрыва линии связи в Сибири многие пользователи «Ростелекома» остались без интернета. Перебои начались еще вчера, сегодня интернет отказал окончательно. Линия оборвалась неподалеку от Красноярска.



Сбой в «Ростелекоме»

В крупных российских городах с перебоями работают сервисы «Ростелекома», следует из данных портала Downdetector. Жалобы поступают по большей части от пользователей Иркутска, Читы, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары и Хабаровска.

Судя по графику сбоев на Downdetector, массовые сбои начались сегодня около 9:00 по московскому времени. Они достигли пика в районе 14:00, когда было получено 460 отчетов о неполадках. Около 91% пользователей жалуются на отсутствие интернета, 5% — на сбой всех сервисов, и 2% — на проблемы с ТВ.

Telegram-канал «ЗаТелеком» пишет со ссылкой на «сообщения с мест», что у «Ростелекома» произошел обрыв на магистрали вблизи Красноярска, в районе поселка Емельяново. Точка обрыва находится на прямой линии от Красноярска до Хабаровска протяженностью около 3 тыс. км.

Пользователь из города Ангарска Иркутской области рассказал CNews, что перебои начались еще накануне: примерно с 4:00 до 9:00 по московскому времени наблюдались постоянные включения и отключения интернета. В периоды работы скорость падала до 0,25 Мбит/сек. Служба поддержки «Ростелекома», куда обратился пользователь, объяснила ситуацию аварией в регионе. Сегодня интернет полностью перестал работать примерно с 10:00 по Москве, и на момент публикации данного материала все еще работает не у всех пользователей.

«Ростелеком» сообщил, что знает о сложившейся ситуации, и что ее причиной действительно стала масштабная авария, последствия которой затронули несколько регионов. Оператор обещает устранить неполадки 17 августа, то есть завтра.



Похожие случаи

Это не первая за последнее время авария, подорвавшая работу инфраструктуры «Ростелекома». Например, 19 августа 2018 г. произошла авария в ЦОДе «Ростелекома», на мощностях которого функционирует Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). В результате аварии на 66 часов остановилась работа всех серверов, на которых работала система.

Карта очагов масштабного сбоя в «Ростелекоме»

Это спровоцировало сбой в работе ФГИС ЕГРН, который начался 20 августа 2018 г. Функционирование системы было нарушено во всех 49 регионах России, где она внедрена. Следствием этого стали задержки с обработкой документов, поступивших в Росреестр с 20 по 27 августа, потом внесение и обработка заявлений в ФГИС ЕГРН были возобновлены.

Сбой был зафиксирован специалистами «Ростелекома», после чего оператор дал возможность ведомству воспользоваться резервными вычислительными мощностями и памятью. Благодаря переводу всех компонентов ПО ФГИС ЕГРН на резервные мощности, Росреестр смог с 3 сентября возобновить нормальное оказание услуг по заявлениям, поступающим по всем каналам.

Последствия аварии

В конце августа в СМИ распространилась информация, что Росреестр намерен добиваться уплаты штрафа со стороны «Ростелекома». Согласно позиции ведомства, штраф должен быть начислен за ненадлежащее исполнение оператором обязанностей, предписанных госконтрактом стоимостью 600 млн руб. Позиция Росреестра была изложена в письме главы Минэкономразвития Максима Орешкина вице-премьеру Максиму Акимову.

В письме отмечалось, что сбой не позволил Росреестру обработать более 180 тыс. запросов. Также там были описаны условия госконтракта, согласно которым «Ростелеком» обязан предоставить Росреестру отказоустойчивую инфраструктуру для работы его системы, а любые сбои ликвидировать за четыре часа. Кроме того, в письме сообщалось, что ведомство решило отложить на неопределенный срок внедрение в 34 новых регионах ФГИС ЕГРН, работающей на мощностях «Ростелекома».