США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию

Штраф за дезинформацию

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала российскую аналитическую компанию ICO Rating. Основанием для штрафа стал факт сокрытия информации о платежах, полученных компанией от эмитентов за рекламу их цифровых активов.

ICO Rating основана в России в 2016 г., ее штаб-квартира расположена в Санкт-Петербурге. Ее род деятельности – оценка компаний, выходящих на первичное предложение криптотокенов (ICO) и составление рейтингов на основе полученной информации.

Размер штрафа составил $269 тыс. (17,75 млн руб. по курсу ЦБ на 21 августа 2019 г.). По информации Комиссии, ICO Rating согласилась принять условия чиновников и выплатить всю указанную сумму. Представители ICO Rating не стали комментировать решение американской Комиссии по ценным бумагам, а также решили не подтверждать и не опровергать выводы, к которым пришли эксперты SEC. По их словам, ICO Rating прекратила нарушать закон о ценных бумагах и воздержится от этого в будущем.

Расследование SEC

Согласно предоставленным SEC сведениям, ICO Rating, позиционирующая себя как компания, занимающаяся именно независимыми аналитическими исследованиями, принимала платежи от ряда эмитентов, предложения которых она оценивала.

Американский регулятор обвинил в нарушении американских законов российскую компанию

Нарушения SEC связала с отчетами и рейтингами цифровых активов на основе технологии блокчейн, над которыми сотрудники ICO Rating работали в период с декабря 2017 г. по июль 2018 г. Документация, включающая в себя информацию о токенах, являвшимися ценными бумагами, публиковалась компанией в свободном доступе на своем официальном сайте в социальных сетях.

По оценке Комиссии, за указанный период эмитенты выплатили компании свыше $100 тыс. (6,6 млн руб.), однако она не стала сообщать размеры «вознаграждения» и раскрывать его источники в своих отчетах и сопроводительной документации. SEC постановила, что ICO Rating нарушила положения раздела 17(3) американского закона о ценных бумагах (The Securities Act of 1933), принятого Конгрессом США в 1933 г. и запрещающего предоставление любых неверных или искаженных сведений о финансах.

Обоснование решения SEC

Заместитель директора Отдела правоприменения SEC Мелисса Ходжман (Melissa Hodgman) отметила, что по закону о ценных бумагах все компании обязаны раскрывать любые сведения выплатах, которые они получают. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы инвесторы видели, что перед ними оплаченный рекламный продукт, а не независимое предложение или мнение экспертов. «Эти требования применяются ко всем компаниям, вне зависимости от того, с какими ценными бумагами они работают – выпущенными в виде классических сертификатов или поостренными на блокчейне», – сказала Мелисса Ходжман.

SEC против ИТ- и крипто-компаний

Август 2019 г. стал очень жарким для американского финансового регулятора. Как сообщает портал CoinDesk, в течение этого месяца Комиссия обвинила расположенную в Новой Англии (регионе на северо-востоке США) компанию SimplyVital Health за неспособность зарегистрировать предварительную продажу своих токенов HLTH. Помимо этого, 13 августа 2019 г. SEC активно взялась за два других ICO-проекта, PlexCorps и Veritaseum.

Криптовалютный проект Veritaseum Комиссия обвинила мошенничестве и введении своих инвесторов в заблуждение путем умышленного сокрытия от них значительно части финансовой информации. По данным SEC, за весь 2017 г. и начало 2018 г. Veritaseum привлек $14,8 млн за счет первичного предложения крипто-токенов (ICO), что стало возможным исключительно за счет предоставления инвесторам ложной и неточной информации.

Добавим, что под прицелом у SEC не только компании, работающие с криптовалютой, но также и крупные ИТ-корпорации. Так, в 2011 г. CNews сообщал, что Комиссия выдвинула обвинения в отношении корпорации IBM, подозреваемой в организации длительной кампании по подкупу чиновников в Южной Корее и Китае в обмен на заключение многомиллионных контрактов на поставку вычислительной техники, сообщает Wall Street Journal. По данным следствия, во взяточничестве было замешано более 100 служащих местных филиалов IBM, включая двух топ-менеджеров, которые занимались подкупом чиновников на протяжении более 10 лет - с 1998 по 2009 гг. В некоторых случаях сотрудники возили чиновников на отдых, а также дарили им подарки - ноутбуки и цифровые камеры. IBM согласилась выплатить $10 млн в обмен на отзыв обвинений.

Софтверная корпорация Microsoft тоже не осталась без внимания со стороны SEC. Комиссия расследовала коррупционные ее преступления в Венгрии и заставилиа ее выплатить многомиллионный штраф за нарушение закона о противодействии международной коррупции. Сама Microsoft свою вину официально не признала.