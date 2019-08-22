Mail.ru купила каршеринг YouDrive

Mail.ru купила контрольный пакет в каршеринге YouDrive. Компания считает этот бизнес перспективным с точки зрения синергии с ее активами на рынке заказа такси. У YouDrive 2,5 тыс. автомобилей, Mail.ru хочет увеличить их количество до 10 тыс., как у каршеринга «Яндекса».



Новая покупка Mail.ru

Mail.ru Group в партнерстве с инвестиционной компанией Proxima Capital выкупила контрольный пакет акций каршеринга YouDrive. Об этом компания сообщает на своем сайте. Сумма сделки не указывается.

Сделка охватывает каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформы для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.

Запущенный в 2015 г., YouDrive стал вторым по счету каршеринговом оператором в Москве, а в 2016 г. вышел на общероссийский уровень. В настоящий момент работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. Стоимость использования автомобиля в движении начинается от 8 руб/мин. В 2018 г. на технологической платформе YouDrive было уже несколько каршерингов. Сейчас приложение YouDrive используют несколько операторов.

По состоянию на август 2019 г. автопарк проекта насчитывал более 2,5 тыс. автомобилей. Mail.ru намерена расширить парк до 10 тыс. авто или более в течение года.

Связь с такси

Mail.ru пишет, что считает каршеринг перспективным направлением с точки зрения его синергии с бизнесом по заказу такси. В частности, гендиректор Mail.ru Борис Добродеев подчеркивает комплементарность приобретенного проекта целям совместного предприятия по заказу такси, которое Mail.ru создала со Сбербанком.

Mail.ru купила долю в каршеринге YouDrive

Напомним, в июле Сбербанк и Mail.ru сообщили, что создадут совместное предприятие на базе сервиса доставки еды Delivery Club и службы заказа такси «Ситимобил». Партнеры получат по 50% нового предприятия, а размер их совокупных инвестиций в него может достичь 64 млрд руб.

Планы на будущее

Полученные средства YouDrive потратит на органический рост. Компания намерена сосредоточиться на повышении эффективности использования автомобилей. Также она продолжит осуществляет глубокий анализ данных. Комментируя сделку, сооснователь и гендиректор YouDrive Борис Голиков назвал свой проект «умным» каршерингом.

В плане стратегии для YouDrive приоритетным является технологическое направление. В будущем к работе над каршерингом планируется привлечь специалистов из проекта MRG Tech Lab, который объединяет экспертов из различных подразделений Mail.ru. В создание этой технологической лаборатории корпорация намерена вложить до 1,5 млрд руб. в 2019 г.

Mail.ru не будет консолидировать YouDrive в свои финансовые результаты — в отчетности каршеринг будет фигурировать как выставленный на продажу актив. В будущем к проекту планируется привлечь новых партнеров. В целом Mail.ru собирается развивать каршеринг по той же стратегии, что и свое СП со Сбербанком. То есть, YouDrive тоже может превратиться в СП.

Рынок каршеринга в России

По итогам 2018 г. российский рынок каршеринга показал пятикратный годовой рост, достигнув 7 млрд руб. Если в декабре 2017 г. россияне потратили на каршеринг 295 млн руб., то в декабре 2018 г. сумма составила порядка 952 млн руб., то есть в три раза больше. Количество пользователей каршеринга выросло за год в 4,4 раза до 229 тыс. человек.

По данным Сбербанка, в конце 2018 г. в России насчитывалось 14 каршеринговых компаний. Около 84,6% поездок приходилось на московский регион, еще 8% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В Москве парк каршеринговых автомобилей в первые месяцы 2019 г. насчитывал 18 тыс. автомобилей.

В августе 2019 г. портал Carsharik.ru насчитал в России 24 каршеринговых сервиса, а московский автопарк оценил в 21 тыс. автомобилей. При этом ресурс подчеркнул, что еще ни одна каршеринговая компания не вышла на самоокупаемость.

Конкуренты YouDrive

Говоря о величине автопарка, среди российских каршерингов можно выделить BelkaCar, основанный в 2015 г. и оперирующий флотом в 4,1 тыс. автомобилей в Москве и Сочи. В том же 2015 г. начал работу каршеринговый сервис «Делимобиль», услугами которого можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Автопарк сервиса насчитывает 6 тыс. авто. Запущенный в 2017 г. сервис Rent A Ride не имеет собственных автомобилей, но на правах агрегатора оперирует базой в 4350 автомобилей.

Также конкурентом YouDrive является каршеринг «Яндекс.Драйв», запущенный в феврале 2018 г. Автопарк сервиса насчитывает 10 тыс. авто. «Яндекс.Драйв» работает в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость использования автомобиля в движении начинается от 5 руб/мин.