Стартап сына Игоря Ашманова получит от государства 300 миллионов

300 миллионов на запуск SOVA

Компания «Наносемантика» получит от государства более 300 млн руб. на разработку платформы SOVA (Smart Open Virtual Assistant), предназначенной для создания виртуальных помощников. Финансирование обеспечит фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), созданный Российской венчурной компанией (РВК).

Фонд основан РВК в 2016 г. и формируется за счет средств федерального бюджета. Распоряжением правительства России на реализацию проектов НТИ в 2019 г. выделено 6,2 млрд руб.



По оценке главы компании Станислава Ашманова, слова которого приводит «Коммерсант», общая стоимость проекта составляет около 400 млн руб., поэтому проекту придется привлечь дополнительное частное финансирование. Сейчас «Наносемантика» ведет переговоры с тремя венчурными фондами и одним частным инвестором. Проект будет реализован в формате консорциума с привлечением вузов МФТИ, МГУ и ДВФУ, первые результаты планируется представить в первой половине 2020 г., отмечает издание.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем и генеральным директором ООО «Лаборатория наносемантика» является Станислав Ашманов. Среди крупнейших владельцев доли в уставном капитале организации – Наталья Касперская, президент группы Infowatch и соучредитель «Лаборатории Касперского» (42,3%), и Станислав Ашманов (36%). «Наносемантика» является резидентом фонда «Сколково» и участником кластера Neuronet НТИ.

Основатель и генеральный директор стартапа SOVA Станислав Ашманов

Разработкой виртуальных помощников в России занимаются многие крупные компании. К примеру, у «Яндекса» есть «Алиса» , под управлением которой работает первый гаджет компании – «Яндекс.станция». Конкуренцию ей пытается составить «Маруся», созданная Mail.ru. «Тинькофф банк» может похвастаться эксцентричным голосовым финансовым консультантом «Олегом».

Что известно о платформе

SOVA – это открытая платформа для создания, обучения и использования виртуальных помощников и устройств с голосовым управлением. О ней CNews рассказывал еще в ноябре 2018 г.

За ключевую функцию любого голосового помощника – распознавание и синтез речи – в SOVA отвечает движок на базе глубоких нейронных сетей, реализованный средствами собственной открытой библиотеки «Наносемантики» – Puzzlelib.

SOVA использует технологию блокчейн (Ethereum) для децентрализованного хранения и обработки данных. Так, по мнению разработчиков, безопаснее для ее пользователей. Кроме того, вся экономика проекта также строится на блокчейне.

Важным достоинством платформы разработчики называли возможность расширения за счет так называемых модулей интеллекта – специальных плагинов, добавляющих новую функциональность, распространять которые планировалось посредством онлайн-магазина SOVA Market. Предполагалось, что разработкой модулей займется сообщество.

Откуда взялась SOVA

Проект SOVA – это стартап, который возник в результате слияния трех команд из компаний: «Наносемантика», «Лекси» и «Нейросети Ашманова». Основатель и генеральный директор – Станислав Ашманов — специалист по глубоким нейронным сетям и машинному обучению, разработчик систем распознавания и синтеза изображений, голоса, экспертных систем и мобильных ОС, который приходится сыном Игорю Ашманову.

Игорь Ашманов, российский предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, разработки ПО, управления проектами; управляющий партнер, генеральный директор компании «Ашманов и партнеры», руководил развитием лингвистического модуля ОРФО русской версии Microsoft Office. С января по май 2001 г. занимал должность исполнительного директора «Рамблера».

Компания «Нейросети Ашманова» основана Станиславом Ашмановым и Игорем Модяевым в 2015 г. Бизнес – разработка решений на машинном обучении и нейронных сетях. Компания разработала и развивает собственную открытую библиотеку для нейронных сетей Puzzlelib.

«Лекси» – компания-разработчик робототехники, электроники и микрофонных решеток, созданная в 2013 г. стараниями Дмитрия Суворова, Романа Жукова и Игоря Ашманова. До 2015 г. в этой компании Станислав Ашманов разрабатывал голосового помощника «Лекси» – аналог Amazon Alexa.