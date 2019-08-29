Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда

Изменения в законодательстве

Поисковые системы, работающие в российском сегменте интернета, на уровне закона заставят практически моментально удалять ссылки на пиратские ресурсы. На это им будет выделено не более шести часов, и делать они это будут без обращения правообладателей в суд.

Необходимые для реализации этого ограничения поправки к закону «Об информации» по состоянию на 29 августа 2019 г. были подготовлены. Их разработкой, сообщают «Ведомости», совместно занимались крупнейшие российские телекомпании и онлайн-кинотеатры, и посильное участие в процессе принимали интернет-гигант «Яндекс» и холдинг Mail.ru Group. Курировал разработку Роскомнадзор.

Реестры пиратского контента

Для того чтобы поисковики могли оперативно удалять ссылки на пиратский контент из своей выдачи, они будут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок. За ведение и наполнение реестра будет отвечать отдельная компания, которую выберут правообладатели и одобрит Роскомнадзор. При этом число подобного рода реестров, как и компаний, прорабатывающих их, не будет ограничено, что даст правообладателям свободу выбора.

Найти пиратский сайт в России через поисковик будет непросто

После вступления поправок к закону «Об информации» в силу поисковым системам будет выделено 10 дней на подключение к выбранным реестрам. Изменения затронут как российские, так и зарубежные поисковые системы, включая Google. Поисковики будут удалять ссылки на сайты, распространяющие нелегальные копии фильмов и сериалов, программного обеспечения, а также музыкальных композиций и книг. В список исключений вошли лишь фотографии – ссылки на ресурсы с фото-контентом сохранят свое место в выдаче.

Начало истории

Старт внедрению новых правил борьбы с пиратским контентом в Рунете был дан 1 ноября 2018 г. – в этот день был подписан так называемый «антипиратский меморандум», который предполагал создание реестра (в единственном экземпляре) ссылок на пиратские ресурсы и аналогичный контент. Документ также предполагал внесудебное сотрудничество сторон, завизировавших его, то есть правообладателей и интернет-компаний. Действие меморандума завершится 1 сентября 2019 г, и поправки к закону – это его прямое продолжение.

Подписание меморандума состоялось на площадке Роскомнадзора. Со стороны правообладателей подписи поставили Ассоциация по стимулированию оборота легального контента в сети интернет «Интернет-видео», Ассоциация продюссеров кино и телевидения, холдинг «Газпром-медиа», «Национальная медиагруппа» (НМГ), «Первый канал», «Всероссийская государственная телерадиокомпания» (ВГТРК), «СТС медиа» и «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»). Со стороны интернет-компаний свои подписи поставили «Яндекс», Mail.ru Group (вместе с принадлежащими компании социальными сетями «Одноклассники» и «Вконтакте»), «Рамблер интернет холдинг» и «Руформ» (принадлежит «Газпром-медиа», владеет видеохостингом Rutube).

Этапы рассмотрения поправок

Как сообщили представители Роскомнадзора, разработанные поправки в настоящее время направлены на согласование в администрацию президента. До их вступления в силу действующая версия закона «Об информации» не подразумевает удаление ссылок из поисковиков – можно лишь блокировать доступ к пиратским ресурсам.

После согласования в Администрации Президента поправки будут переданы в комитет по информационной политике Госдумы, члены которого проведут доработку документа и внесут его на рассмотрение парламента. Точные и приблизительные сроки вступления поправок в силу на момент публикации материала установлены не были.

Автоматизация процесса

«Яндекс», участвовавший в подписании антипиратского меморандума, один из первых разработал способ автоматизации процесса поиска и удаления пиратского контента из поисковой выдачи. Компания создала программу, которая самостоятельно находит сайты, потенциально наполненные нелегальной информацией, после чего сравнивает их с теми, которые числятся в антипиратском реестре.

Алгоритм был представлен в марте 2019 г., и на момент премьеры, как отметил финансовый директор «Яндекса» Греб Абовски, он обнаружил несколько миллионов веб-страниц с нелегальным контентом. Точное число найденных сайтов Абовски не назвал.