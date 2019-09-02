«Яндекс» запрещает пользователям бесплатно слушать музыку дольше 30 минут

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Новое ограничение «Яндекс.музыки»

Как выяснил CNews, «Яндекс» вводит дополнительные ограничения на бесплатное пользование «Яндекс.музыкой».

Теперь пользователи, не оформившие платную подписку на отечественный стриминговый сервис, не смогут слушать музыку в фоновом режиме при помощи веб-версии дольше 30 минут без остановки.

По истечении получаса воспроизведение прерывается, при этом пользователю демонстрируется всплывающее окно с баннером «Музыка без остановки», который уведомляет об ограничении и предлагает купить подписку на месяц или сразу на год – за 169 руб. или 1,69 тыс. руб. соответственно. Чтобы продолжить прослушивание без оформления подписки, пользователю нужно вручную закрыть окно и заново запустить воспроизведение.

«Яндекс» теперь предлагает заплатить, чтобы слушать музыку без остановки

По всей видимости, сейчас тридцатиминутное ограничение может наблюдать лишь часть пользователей «Яндекс.музыки»: редакции CNews не удалость добиться повторного появления баннера, в том числе с применением других учетных записей.

Кроме того, тридцатиминутное ограничение не отражено в справочных материалах к сервису в «Яндекс.помощи». В разделе «Зачем нужна подписка» говорится о том, что для пользователей без подписки периодически воспроизводится аудиореклама, а прослушивание музыки доступно только в ограниченном количестве стран (Россия входит в их число). Кроме того, ограничения накладываются и на мобильное приложение «Яндекс.музыки»: без подписки можно слушать только радио, подборки и рекомендуемые треки.

Подписка позволяет отключить рекламу, пользоваться сервисом в любой стране мира, слушать музыку в более высоком качестве, а также сохранять треки для офлайн-прослушивания в мобильной версии «Яндекс.музыки».

Предложения конкурентов

Помимо «Яндекс.музыки», в России работает множество сервисов, позволяющих слушать музыкальные композиции онлайн.

К примеру, Youtube Music, запущенный в России в 2018 г., можно бесплатно использовать в браузере или мобильном приложении для операционных систем iOS и Android. Платные подписчики за 199 руб. в месяц имеют возможность наслаждаться музыкой без рекламы, скачивать композиции и прослушивать их в фоновом режиме. Кроме того, понравившиеся треки будут автоматически скачиваться на тот случай, если пользователь окажется без доступа к интернету.

Другая альтернатива «Яндекс.музыке» – Boom – официальный музыкальный сервис для социальной сети «Вконтакте». Им можно пользоваться абсолютно бесплатно, однако при этом действует ряд серьезных ограничений. Например, в Boom можно слушать музыку в фоновом режиме не более 30 минут в сутки, а скачивание треков на мобильное устройство запрещено. Кроме того, время от времени пользователю придется отвлекаться на аудиорекламу. Стоимость подписки на Boom, избавляющая сервис от описанных выше недостатков, составляет 149 руб. в месяц.

Еще один популярный среди россиян музыкальный потоковый сервис – Apple Music – оптимальным образом работает на устройствах «яблочной» компании, хотя и располагает мобильным приложением для ОС Android. Пользователям без подписки (ее стоимость составляет 169 руб. в месяц) прослушивание фонотеки недоступно, однако существует возможность оформить пробную подписку длительностью три месяца.

Наконец, шведский Spotify, обладающий одной из самых обширных фонотек в мире, позволяет слушать музыку бесплатно без ограничений по времени, но в посредственном качестве и с рекламой. В мобильном приложении нельзя загружать треки на мобильное устройство и выбирать конкретную композицию в списке. Кроме того, сервис по-прежнему официально не доступен в России, хотя россияне все равно находят способы обхода части описанных ограничений.

Spotify планировал экспансию на российский рынок еще в 2014 г. Компания даже успела официально создать российское подразделение и назначить ему гендиректора, но в 2015 г. решила повременить с выходом в Россию. Причин было несколько: общее сворачивание международной экспансии сервиса, экономическая нестабильность и слабо развитая культура потребления платного контента в России, конкуренция со стороны других аудио-сервисов, уже закрепившихся на этом рынке.



В июле 2019 г. на ресурсе Reddit был обнаружен скриншот русскоязычной версии Spotify, с указанием расценок и возможностей сервиса. Предполагалось, что Spotify начет работать в России летом 2019 г., а стоимость подписки составит 150 руб. Однако, в конце августа 2019 г. «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что выход Spotify на российский рынок откладывается из-за конфликта с концерном звукозаписи Warner Music.