В России запущен сервис, который покончит с перепродажей сведений о недвижимости

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В 51 регионе России в пилотном режиме запущен электронный сервис для дистанционной выдачи сведений из ЕГРН. Он позволяет получить необходимые сведения за несколько минут вместо нескольких дней. Федеральная кадастровая палата полагает, что удобный государственный сервис станет эффективной мерой в борьбе с перепродажей данных ЕГРН сторонними сайтами.



Новый сервис

Федеральная кадастровая палата запустила электронный сервис для выдачи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом CNews сообщили представители Палаты. Сервис доступен по адресу spv.kadastr.ru, доступ предоставляется через портал госуслуг, для этого нужна учетная запись на портале. Пока что сервис работает в пилотном режиме в 51 регионе России, где уже функционирует ФГИС ЕГРН, оператором которой является палата. Когда система заработает во всех остальных регионах, там станет доступен и новый сервис.

Получение необходимых сведений через сервис занимает несколько минут, подчеркивает ведомоство. Это могут быть характеристики недвижимости, данные о собственниках или обременениях. Раньше сведений приходилось ждать до трех дней — таков установленный законом срок выдачи информации из ЕГРН.

Как поясняет глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, за выписками из ЕГРН граждане обращаются для заключения различных сделок с недвижимостью, например, проверяя объекты перед покупкой. «При разработке сервиса мы учитывали все функциональные возможности, которые так необходимы пользователям — удобную архитектуру по принципу «интернет-магазина», гибкость заполнения, простой поиск», — поясняет он.

Как это работает

Через сервис можно получить выписку об объекте недвижимости, его основных характеристиках и зарегистрированных правах на него, о переходе прав на объект, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории.

Чтобы начать работать с сервисом, пользователю нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сервис возьмет оттуда данные о заявителе и использует их для автоматического заполнения формы. Характеристики объекта недвижимости сервис самостоятельно заполняет по данным ЕГРН. Как объясняют разработчики, автоматическое заполнение существенно сокращает время, которое пользователь тратит на подачу заявления. Система находит нужные объекты по адресу или кадастровому номеру.

Росреестр запустил сервис для быстрого получения сведений о недвижимости

За одну сессию пользователь может выбрать до тысячи объектов недвижимости. Раньше приходилось делать отдельный запрос для каждого объекта, что требовало значительно больше времени. В дальнейшем разработчики собираются добавить в сервис функцию загрузки файлов со списками объектов, по которым нужны данные. Объекты из списка будут автоматически переносится в корзину.

С помощью сервиса также можно дистанционно оплатить услугу. Он интегрирован с интернет-эквайрингом банка с минимальной комиссией, сообщают разработчики. Одним платежом можно оплатить несколько запросов, подтверждение приходит сразу же.

Полученные через сервис сведения имеют такую же юридическую силу, как и бумажная выписка. Выписки с сайта Кадастровой палаты подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.

Зачем это нужно

Сервис был запущен потому, что запрос на получение электронных госуслуг растет, и в связи с этим ведомству приходится пересматривать механизмы их предоставления. В 2018 г. палата обработала 74 млн запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, годовой рост показателя составил 20%. В первом полугодии 2019 г. было обработано более 51 млн запросов. По словам замминистра экономического развития и руководителя Росреестра Виктории Абрамченко, в 2018 г. Кадастровая палата оказала в электронном виде 65% всех госуслуг.

Так выглядит новый сервис для получения сведений о недвижимости

Однако решения, которые использует ведомство, устарели, в связи с чем пользователи нередко обращаются за получением сведений к сайтам-посредникам, поясняет Абрамченко. Сведения, которые они получают через эти сайты, не всегда актуальны, кроме того, стоимость услуги в несколько раз выше, чем у государства. Рынок перепродажи сведений из ЕГРН оценивается в 3 млрд руб. Новый сервис был запущен для того, чтобы облегчить пользователям быстрое получение актуальной информации по государственному каналу — так у них исчезнет необходимость обращаться к сторонним ресурсам.

В целях борьбы с незаконным предоставлением сведений из ЕГРН, в январе 2019 г. Минэкономразвития представило законопроект, направленный против сайтов-посредников. Законопроект предусматривает административные штрафы за перепродажу сведений из ЕГРН. Для граждан штраф составляет 25 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 400 тыс. руб.

Но, по словам Тухтасунова, совершенствование механизма предоставления этой госуслуги — не менее эффективная мера борьбы с перепродажей сведений, чем введение административной ответственности. «Если сервисы будут удобнее, а цена у государства в любом случае дешевле, чем у сайтов-двойников, то все будут пользоваться именно этими сервисами», — полагает он.