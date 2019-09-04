«Вконтакте» пытается переписать историю: Базу данных соцсети создал не Дуров

«Вконтакте» утверждает, что база данных пользователей соцсети появилась после 2008 г., хотя сама соцсеть была запущена в 2006 г. В качестве создателя базы указывается не Павел Дуров, а Андрей Рогозов. Компания заняла такую позицию, пытаясь доказать в суде свои интеллектуальные права на базу.



Новый создатель

«Вконтакте» утверждает, что базу данных пользователей соцсети создал не Павел Дуров, а ее нынешний управляющий директор Андрей Рогозов, причем произошло это после 2008 г., хотя сам сайт был запущен в 2006 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы судебного разбирательства «Вконтакте» и компании Double Data.

Рогозов указан как создатель базы данных в ходатайстве, которое «Вконтакте» подала в Арбитражный суд Москвы. Именно в этом качестве соцсеть просит вызвать его свидетелем по делу. «Вконтакте» поясняет, что на момент разработки базы в 2008 г. Рогозов был сотрудником соцсети, поэтому у нее есть смежное право на базу.

На это Double Data, которую «Вконтакте» обвиняет в незаконном сборе данных своих пользователей, ответила, что запуск соцсети датируется октябрем 2006 г., а соответствующее юрлицо было зарегистрировано в начале 2007 г. Эту информацию можно найти в открытых источниках.

С самого начала для регистрации в соцсети пользователи должны были указывать имя, фамилию и дату рождения, а также номер мобильного телефона или адрес электронного почтового ящика. В связи с этим опрошенные РБК юристы полагают, что база данных пользователей существовала с момента запуска сайта, и иначе быть не могло.

Возможно, в 2008 г. состоялась определенная систематизация данных базы и адаптация их к требованиям законом «О персональных данных», но сама по себе база данных пользователей была и до этого. В ней хранились данные более 5,3 млн пользователей — именно столько их успело зарегистрироваться в соцсети с момента ее запуска до 1 января 2008 г.

Судебное разбирательство

Double Data является разработчиком ПО для анализа открытых данных пользователей соцсетей. Анализ проводится для банков — он помогает понять, насколько пользователь кредитоспособен, и не является ли он мошенником. Сбор данных ведется в том числе в соцсети «Вконтакте». Например, программа Double Search оперируется данными 36 млн пользователей этой соцсети.

Основатель и бывший гендиректор соцсети «Вконтакте» Павел Дуров

В 2017 г. «Вконтакте» в судебном порядке попыталась заставить Double Data прекратить сбор данных в соцсети. Иск был отклонен судом первой инстанции, но суд второй инстанции поддержал претензии «Вконтакте». Затем в июле 2018 г. оба решения были отменены по кассации и рассмотрение дела началось сначала.

Интеллектуальная собственность

В ходе разбирательства «Вконтакте» пытается представить дело таким образом, что открытые данные пользователей соцсети являются базой данных, интеллектуальные права на которую принадлежат «Вконтакте». Таким образом Double Data, анализируя эти данные, нарушает права соцсети. Ответчик пытается опровергнуть эту точку зрения.

«Вконтакте» опирается на то, что соцсеть состоит из аппаратной, программной и информационной частей. В информационную часть входят несколько автоматизированных баз данных. В частности, в отдельной базе содержится информация о пользователях. Там на каждого пользователя оформляется карточка с данными, указанными при регистрации. Компания акцентирует внимание на том, что за годы своего существования потратила значительные средства на создание и развитие этой базы, и поэтому ей должно принадлежать исключительное право изготовителя.

Как отмечали суды первой и второй инстанции, в соответствии с функционалом и архитектурой «Вконтакте» у пользователей соцсети есть право самостоятельно решать, кто и на каких условиях получает доступ к данным, которые они размещают на своей странице.

Сотрудник «Вконтакте» отметил в беседе с РБК, что в 2008 г. Андрей Рогозов был младшим разработчикам в команде соцсети, и вместе с коллегами работал над разными базами данных. Сама команда на тот момент была небольшой, и все работали над всем. Собеседник издания полагает, что роль Рогозова была не такой значительной, как «Вконтакте» пытается представить в суде. Создателем соцсети в коллективе называют Павла Дурова и его команду, утверждает источник.

Напомним, основатель соцсети Павел Дуров занимал пост гендиректора «Вконтакте» с 2006 г. по 2014 г., когда он покинул компанию и продал принадлежащие ему акции. Затем пост гендиректора был упразднен и появилась должность управляющего директора, на которую в 2007 г. был назначен Рогозов.



Что думают юристы

Следует отметить, что до 2008 г. права на базы данных в России не были защищены законодательно. Таким образом, сдвигая дату создания базы на два года, «Вконтакте» подводит ее под механизмы правовой защиты, пояснил опрошенный РБК юрист. Если база была создана до 2008 г., у «Вконтакте» нет на нее смежных прав.

Другой юрист обращает внимание на то, что проработка понятия баз данных в российском законодательстве далека от совершенства. Если эти базы хранятся на закрытых серверах компании, суды обычно защищают их как коммерческую тайну. Если же они находятся в открытом доступе, как базы данных пользователей соцсетей, ситуация осложняется. В этом случае пользователи сами регистрируются в соцсети, то есть фактически сами пополняют базу. Поэтому компаниям приходится доказывать, что они прилагали усилия к созданию этих баз.