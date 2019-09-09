Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды»

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Главный архитектор СУБД Tarantool Константин Осипов вышел из состава команды поддержки Tarantool в Mail.ru и сделал собственный форк СУБД на GitHub. Свои действия он объясняет тем, что компания включает в код патчи низкого качества.



Уход Осипова

Главный архитектор Константин Осипов покинул группу поддержки СУБД Tarantool в Mail.ru. На сайте groups.google.com он сообщил о «распаде» (collapse) команды, после которого оставшиеся коммитеры стали нарушать правила управления проектом, отклоняясь от дорожной карты развития продукта.

Например, несмотря на бурные возражения Осипова, в дерево кода добавлялись патчи низкого качества, что заставило разработчика сделать форк СУБД в своем аккаунте на GitHub. Теперь он планирует продолжать развитие проекта в этой ветви, в связи с чем просит присылать ему патчи. Также Осипов сообщает, что в настоящий момент занимается поддержкой форка в одиночку и ищет квалифицированных соратников, «в какой бы компании они не работали».

Разработчик не исключает, что Mail.ru изменит модель развития Tarantool на закрытую, по-прежнему оставив открытым исходный код.

Константин Осипов рассказал CNews, что действительно ушел из Mail.ru около полугода назад, но они с компанией продолжают искать пути совместной работы над проектом. Сама Mail.ru также подтвердила CNews, что Осипов больше не работает в компании — начиная с весны он «снизил свое присутствие и участие в проекте».

«Сейчас над платформой Tarantool работает большая команда, которая значительно усилилась за последние полгода. Мы продолжаем активную разработку opensource-версии, а также enterprise-продукта для крупных клиентов. Tarantool всегда являлся opensource-проектом, и это останется неизменным. До конца года выйдет несколько важных релизов платформы», — сообщил CNews операционный директор СУБД Tarantool Игорь Ермаков.

Главный архитектор СУБД Tarantool Константин Осипов пришел в Mail.ru в 2010 г. До февраля 2016 г. занимался развитием Tarantool в качестве менеджера по проектированию, затем стал техническим директором. Судя по профилю Осипова на LinkedIn, в мае 2019 г. занял позицию тимлида в ScyllaDB. До Mail.ru сотрудничал с Oracle, Sun, MySQL и Spylog. В 2001 г. окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2018 г. Осипов стал лауреатом премии HighLoad++ Awards.

Что такое СУБД Tarantool

Система управления базами данных Tarantool — это собственное решение Mail.Ru Group, основанное на принципах Open Source. Разработка Tarantool началась более десяти лет назад. Система используется в собственных сервисах Mail.Ru: «Почте», «Облаке Mail.Ru», myTarget и др. Сначала продукт был предназначен для внутреннего использования Mail.Ru, но в апреле 2016 г. компания выложила его в открытый доступ под лицензией BSD.

Главный архитектор СУБД Tarantool Константин Осипов

Техническая поддержка и кастомизация СУБД являются платными, что обеспечивает монетизацию технологии. Mail.ru Group сообщала, что разработка была внедрена в качестве пилотного проекта в Avito, Qiwi и других компаниях.

По словам разработчиков, главное достоинство Tarantool — способность эффективно работать при высоких нагрузках и с большими объемами данных. В Mail.Ru уверяют, что один сервер с Tarantool заменяет более 30 серверов с обычной СУБД, поскольку его производительность составляет миллион транзакций в секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера. По словам авторов проекта, Tarantool отменяет необходимость формирования гетерогенной системы из SQL СУБД, NoSQL СУБД, с ним не нужно создавать огромные кластера и докупать лишнее железо.

Инновации и внедрения

С осени 2016 г. на Tarantool начал переводить свои сервисы мобильный оператор «Билайн». В декабре 2016 г. Mail.ru сообщила, что намерена внедрить в СУБД полноценную поддержку SQL и тем самым потеснить на рынке Oracle, причем не только в России. В июне 2017 г. Mail.Ru Group в сотрудничестве с DIS Group, дистрибьютором американского разработчика СУБД Informatica, провели нативную интеграцию Informatica с Tarantool. В мае 2018 г. Mail.Ru выпустила распределенную версию Tarantool для коммерческих клиентов.

Пост, в котором Осипов сообщает о «распаде» команды поддержки СУБД Tarantool

В июле 2018 г. стало известно о внедрении Tarantool для работы с большими данными в «Аэрофлоте». В августе 2018 г. Альфа-банк внедрил транзакционное ядро, созданное на базе Tarantool. Также среди заказчиков технологии числятся мобильные операторы Yota и «Мегафон». По оценкам пользователей интернета, Tarantool является самым удачным программным продуктом Mail.ru.