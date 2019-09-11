У «Вконтакте» проблемы: Соцсеть лихорадит по всей России

В соцсети «Вконтакте» произошел сбой, затронувший пользователей из ряда крупных российских городов. Они не могут обмениваться сообщениями, просматривать видео, жалуются на проблемы с сайтом в целом. До этого сбой в работе соцсети наблюдался 6 сентября.



«Вконтакте» не работает

В работе социальной сети «Вконтакте» произошел сбой. По данным ресурса DownDetector, основной массив жалоб поступил между 12:00 и 13:00 по московскому времени. В пиковый момент было получено 1159 отчетов о неполадках. Согласно карте сбоя, жалобы поступают в основном из таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Самара, Уфа, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Около 88% пользователей жалуются на проблемы с сайтом, еще 8% испытывают трудности с получением и отправкой сообщений, 3% не могут просмотреть видео.

Последний раз сбой в работе «Вконтакте» был зафиксирован 6 сентября 2019 г. Он был не таким массовым — в пиковый момент количество отчетов достигло 84, но неполадки наблюдались равномерно в течение всего дня. Тогда 91% пользователей жаловались на работу сайта, 6% испытывали проблемы с входом в соцсеть, 2% не могли просмотреть видео.

Крупные сбои прошлых лет

Крупный сбой в работе «Вконтакте» был зарегистрирован 16 февраля 2018 г. Сайт выдавал ошибку, сообщая, что сервисы недоступны, не работали также приложения для iOS и Android. Сбой затронул Москву, Ростов, Нижний Новгород, Владивосток, Санкт-Петербург, Омск и другие города.

Тогда соцсеть пояснила, что причиной неполадок стало отключение электричества в дата-центре Xelent, где работают серверы «Вконтакте». Перебой в электропитании случился в 15:50 по московскому времени. В дата-центре сразу же включилась система резервного электропитания, но короткого перерыва хватило, чтобы сетевое оборудование «Вконтакте» ушло в перезагрузку. В результате около 10% пользователей получили проблемы с доступом к сети.

В работе «Вконтакте» произошел крупный сбой

До этого соцсеть серьезно не падала больше двух лет. Последний крупный сбой произошел еще в 2015 г. Тогда причиной аварии также стала проблема в дата-центре: оборвались линии связи между ЦОДами. Пользователи остались без соцсети на несколько часов, а сотни сервисов ресурса пришлось восстанавливать практически вручную. После того инцидента компания объявила о планах модернизации системы резервирования сетевого оборудования и оптоволоконных трасс.

Другие соцсети

«Вконтакте» — не единственная соцсеть, у которой периодически возникают проблемы в работе. Например, 9 сентября 2019 г. произошел глобальный сбой в работе Instagram. Он затронул пользователей из США, Великобритании, Франции и Румынии. В России проблемы возникли в Санкт-Петербурге, Воронеже, Москве, Сургуте и Новосибирске.

Примерно 81% пользователей жаловались, что не могут войти в свою учетную запись, еще 13% не могли обновить ленту, 5% не могли опубликовать пост.

До этого 3 июля 2019 г. был зафиксирован глобальный сбой одновременно в работе мессенджера WhatsApp и социальных сетей Facebook и Instagram. Пользователи Instagram жаловались в основном на проблемы с загрузкой, пользователи Facebook наблюдали проблемы в работе сайта, а пользователи WhatsApp не могли подключиться к серверу.

Все три сервиса принадлежат компании Facebook. Компания решила проблему 4 июля. Тогда же Роскомнадзору пришлось прокомментировать распространившуюся в интернете информацию о том, что ведомство причастно к сбою. Эти сообщения надзорный орган назвал фейками. Напомним, деятельность Роскомнадзора стала причиной перебоев в работе ряда ресурсов, когда ведомство пыталось заблокировать мессенджер Telegram в 2018 г.