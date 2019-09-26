Британский премьер предупредил о нашествии «красноглазых терминаторов» из будущего, которые придут убивать людей

Британский премьер Борис Джонсон предупредил человечество, что в будущем роботы будут либо стирать и ухаживать за стариками, либо «красноглазые терминаторы будут присланы из будущего для выбраковки человеческой расы». В своей речи перед ООН Джонсон много говорил об опасности тотальной слежки со стороны умных приборов, необходимости регулировать технологии и неизбежном прорыве «угнетающего» облака данных.



Речь Джонсона

Британский премьер-министр Борис Джонсон (Boris Johnson) в своей речи перед представителями ООН предупредил человечество об опасности умных устройств Google и Alexa, а также о нашествии «красноглазых терминаторов». Джонсон является премьер-министром Великобритании с конца июля 2019 г. Запись его речи можно найти на сайте правительства Великобритании.

Целью речи было привлечь внимание ООН к опасности неотрегулированных технологий и призвать организацию к совместной работе над выработкой общих глобальных принципов появляющихся технологий. Джонсон отметил, что в будущем технологии могут быть использованы для круглосуточной слежки за гражданами, и от них будет «негде спрятаться».

«Вы можете хранить секреты от своих друзей, от своих родителей, своих детей, своего врача — даже от своего личного тренера — но для того, чтобы скрыть свои мысли от Google, нужно приложить настоящие усилия», — считает премьер.

Чем опасны умные приборы

«Ваш матрас будет мониторить ваши кошмары, выше холодильник будет пищать, требуя больше сыра, ваша парадная дверь будет распахиваться при вашем приближении, как какой-то немой дворецкий», — так обрисовал Джонсон будущее.

Он предупредил, что умные приборы интернета вещей хранят информацию не там, где пользователь может ее найти, а «в каком-то огромном облаке данных, которое все более и более угнетает человеческую расу. Огромное темное грозовое облако ждет, чтобы прорваться, и мы не можем контролировать, когда и как выпадут осадки».

По мнению премьера, компьютеры слишком много решают в современном мире. «Обречены ли мы на холодное и бессердечное будущее, когда компьютер говорит «да» — или компьютер говорит «нет»? — спрашивает Джонсон. — Можно ли умолять алгоритм? Как вы заставите его увидеть смягчающие обстоятельства?»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Джонсон также предупредил, что управление голосом будет в каждой комнате и почти в каждом предмете, и что «будущая Alexa будет притворяться, что принимает заказы, но эта Alexa будет наблюдать за вами, щелкая языком и топая ногой».

Оценивая, могут ли роботы, алгоритмы и сервисы от технологических компаний использоваться в добрых или злых целях, Джонсон высказал мнение, что роботы могут или «стирать и ухаживать за стареющим населением, или красноглазые терминаторы будут присланы из будущего для выбраковки человеческой расы».

Основные выводы

Основная идея Джонсона заключается в том, что разработка новых технологий должна найти баланс между свободой и контролем, инновациями и регулированием. «Миссия Соединенного Королевства и всех, кто разделяет наши ценности, должна состоять в том, чтобы гарантировать, что появляющиеся технологии с самого начала разрабатываются для свободы, открытости и плюрализма, с надлежащими гарантиями защиты наших народов».

Джонсон пригласил членов ООН на саммит в Лондоне в 2020 г. для дальнейший дискуссии на тему этичных и ответственных технологий. «То, как мы разрабатываем новые технологии, лежащие в основе всех этих прорывов, и какие ценности определяют их разработку, определит будущее человечества», — отметил он.

Что умеют голосовые помощники

Самыми популярными в мире голосовыми помощниками в настоящий момент являются Google Assistant, Siri компании Apple и Alexa компании Amazon. Раньше всех — в 2011 г. — появилась Siri. Alexa была представлена в 2014 г., а Google Assistant — в 2016 г. В октябре 2017 г. «Яндекс» запустил голосового помощника Алису, которого компания считает лучшим в мире по распознаванию русской речи.

Голосовые помощники используются в умных колонках для управления домашними системами — с их помощью можно включать и выключать свет в помещении, переключать каналы телевизора и т. д. На различных устройствах они помогают провести поиск в интернете, установить будильник или таймер, отправить сообщение через какой-либо мессенджер и прочее.

Голосовых помощников нередко упрекают в нарушении права на неприкосновенность частной жизни. В июле 2019 г. вокруг Siri разразился скандал — стало известно, что помощник записывает разговоры пользователей для дальнейшего прослушивания контрактными сотрудниками, нанятыми Apple. Компания пояснила, что целью прослушки является улучшение навыков Siri по распознаванию речи. Общественность шокировал тот факт, что записываются в том числе разговоры, которое пользователи ведут, например, с врачами или сексуальными партнерами, а также бизнес-переговоры. В августе Apple извинилась и пообещала больше не вести запись.

Записи бесед, сделанные голосовыми помощниками, нередко используются для раскрытия преступлений. В декабре 2016 г. правоохранительные органы Бентонвилла, штат Арканзас, потребовали от компании Amazon, чтобы она поделилась записями смарт-динамика Amazon Echo, которые хранились на удаленном сервере. Данные понадобились для расследования смерти Виктора Коллинза (Victor Collins), который в ноябре 2015 г. был найден мертвым в горячей ванне в чужом доме.

Колонка, которая могла бы помочь следствию, находилась как раз в ванной комнате. Полиция предположила, что она записала разговор, состоявшийся непосредственно перед убийством. Сначала Amazon отказалась предоставить данные, сославшись на Первую поправку к Конституции США, однако в марте 2017 г. компания передумала, и записи были переданы полиции.