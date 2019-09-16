Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Пользователи Viber смогут сами создавать стикеры

Интернет Веб-сервисы

Viber представила новую функцию «Создать стикер». С ее помощью пользователи могут придумывать и добавлять собственные персонализированные стикерпаки для выражения любых эмоций без слов.

С 2013 года Viber выпустил тысячи стикерпаков, и только за прошлый год в приложении было отправлено более 30 миллиардов стикеров. Теперь пользователи могут создавать и пересылать их сами практически с любым изображением – в чате появятся лица друзей, милые щеночки или, например, предстоящее важное событие.

Чтобы создать собственный стикерпак, необходимо открыть редактор на вкладке «Магазин стикеров», войти в меню стикеров в любом чате или сделать фотографию через приложение для ее мгновенного редактирования. Один пак может включать до 24 отдельных изображений.

Функция «Редактор стикеров» позволяет: менять форму стикеров: пользователи могут менять расположение фото, поворачивать его, приближать ту или иную деталь, а также убирать фон на снимке. После выбора формы «наклейки», ее можно украсить надписями, эмодзи или даже другими стикерами.

Создатели стикерпаков сами определяют, могут ли другие пользователи Viber видеть их творения, отметив их как «личные» или «общие». Кроме того, пользователи могут жаловаться администрации Viber на стикерпаки, которые нарушают правила использования приложения.

Функция создания стикеров в Viber уже доступна в приложении для Android в магазине Google Play и в скором времени появится на iOS и ПК в ближайшее время.



Другие материалы рубрики

Курьеры Ozon устроили забастовку

Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019»

CNews перешел на защищенный протокол HTTPS

«Билайн» закрывает доступ к утечке базы 2 млн клиентов

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября

Техника

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!
Показать еще
Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии