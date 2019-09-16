В «Юле» появились предложения и скидки от других компаний

Пользователи могут обменять бонусы, которые получают за различные действия в сервисе, на специальные предложения от партнеров.

На старте доступны предложения ivi, Ozon и Skyeng, но сервис планирует расширять список партнеров, с которыми работает по CPA-модели (оплата за каждого приведенного клиента).

Каждый день бонусами «Юлы» пользуется более 1 млн человек, получая их за различные действия в сервисе, например, за вход в приложение. Ранее бонусы можно было потратить на бесплатное продвижение своих объявлений и получение скидки на платные услуги в «Юле». С этого момента можно обменять их на скидки и специальные предложения от других компаний.

Сейчас для пользователей сервиса доступны предложения от Skyeng, Ozon, Ситимобил и онлайн-кинотеатра ivi. Для получения промокода пользователю достаточно зайти в настройки своего профиля, открыть «Как получить бонусы?» и перейти в новый раздел со скидками.

Перед запуском «Юла» провела опрос среди своей аудитории: он показал, что 36% пользователей в категории «Развлечения» хотели бы видеть промокоды ivi в новом разделе.