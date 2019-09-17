МТC и Dentsu Aegis Network Russia создадут совместные рекламные продукты

МТС и Dentsu Aegis Network Russia объявили о заключении стратегического партнерства в области медиаисследований, медиапланирования и развития продуктов для рекламного рынка.

В рамках соглашения компании будут развивать инструменты оценки эффективности рекламы, медийные продукты для цифровой и телевизионной рекламы, а также на основе доступных сторонам аудиторных данных разработают исследовательскую панель, которая будет доступна клиентам Dentsu Aegis Network Russia с 2020 года.

МТС и Dentsu Aegis Network Russia сотрудничают с 2014 года, а проведенные в 2019 году совместные пилотные проекты дали импульс стратегическому партнерству.

«Соединение знаний, технологий и экспертизы МТС и Dentsu Aegis Network Russia откроют новые возможности для наших компаний. Сейчас МТС активно развивает собственные ТВ- и цифровые медиаактивы, интерактивную OTT-платформу, а также займется производством контента. Поэтому экспертиза наших партнеров по планированию и оценке качества рекламных кампаний будет для нас очень ценной. В свою очередь, Big Data МТС сделает сегментирование в рамках разрабатываемых нами совместно рекламных инструментов значительно более точным, поможет рекламодателям находить более узкие группы людей в различных каналах коммуникаций. Уверен, что наше стратегическое партнерство позволит рекламному рынку России стать более прозрачным, прогнозируемым и эффективным для рекламодателей, вещателей, производителей контента и других игроков медиаиндустрии», - отметил первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу МТС Вячеслав Николаев.

«Наше стратегическое партнерство с МТС имеет большое значение для всего коммуникационного бизнеса. Совместные продукты позволят обеспечить рынок недостающими количественными и качественными метриками, необходимыми для оценки влияния рекламы и контента на потребителя, и помогут повысить прозрачность в измерении эффекта тех кампаний, которые мы планируем для клиентов. Первые результаты нашего сотрудничества вселяют в уверенность в том, что совместными усилиями мы будем создавать и развивать новые и эффективные инструменты для рекламодателей и игроков медиарынка», - отметила главный исполнительный директор Dentsu Aegis Network Russia Мария Донских.