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Tele2 проконсультирует абонентов в WhatsApp

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Оператор мобильной связи Tele2 запустил сервис для взаимодействия с клиентами в мессенджере WhatsApp. Первым регионом, где абоненты оператора могут получить оперативную консультацию WhatsApp, стал Ростов-на-Дону. До конца 2019 г. обслуживание в WhatsApp станет доступно всем клиентам Tele2.

Новый сервис позволяет абонентам Tele2 получать консультации и быстро решать любые вопросы, связанные с использованием тарифов и услуг оператора. Поддержку клиентов в приложении WhatsApp ведут сотрудники контактного центра оператора, прошедшие специальную программу обучения. Специалисты наделены расширенными полномочиями, что помогает им самостоятельно решать даже самые сложные проблемы абонентов в кратчайшие сроки. При взаимодействии с клиентами в новом канале обслуживания сотрудники контактного центра придерживаются неформального и дружелюбного стиля общения.

Для обслуживания абонентов оператор использует официальный аккаунт в WhatsApp. Чтобы получить консультацию специалистов Tele2 в WhatsApp, необходимо написать на номер +7 977 900 90 00. В будущем Tele2 планирует расширить формат взаимодействия с клиентами в мессенджере и запустить чат-бота, который будет помогать абонентам проверить остаток на счете, сменить тариф, активировать или отключить услуги, а также найти адрес ближайшего салона связи.

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