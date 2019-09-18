Сервис онлайн-бронирования Bookform присоединился к Яндекс.Картам

К Яндекс.Картам присоединилась команда проекта Bookform. Это система онлайн-записи и работы с клиентами для любого бизнеса в сфере услуг. С помощью Bookform салон красоты может создать график индивидуальной записи к мастеру, а коворкинг — вести запись на поминутную аренду переговорок. К расписанию можно подключить оплату, скидки и промокоды и разместить его на своем сайте, в социальных сетях или сразу на Яндекс.Картах.

Для того чтобы расписание услуг с Bookform попало на Яндекс.Карты, не нужно ничего делать: оно автоматически появится на карточке организации. В будущем владельцы бизнеса смогут настраивать расписание прямо в личном кабинете Яндекс.Справочника, также там появятся другие возможности Bookform, в том числе учет заказов, аналитика финансовых показателей и заполняемости бизнеса. Настройка и публикация расписания на Яндекс.Картах будет бесплатной, комиссия с заказов взиматься не будет.

Bookform будет развивать бронирование в мобильных Яндекс.Картах, на yandex.ru/maps и на других площадках, интересных малому бизнесу. Сейчас в Яндекс.Картах около 17 тыс. организаций предоставляют бронирование через различных партнеров, при том что в целом бронирование через интернет есть всего примерно у 30 тыс. организаций. Удобный нативный инструмент записи и учета клиентов поможет Яндексу предложить онлайн-запись 400 тысячам бизнесов в 83 категориях, которые уже представлены в Яндекс.Картах.