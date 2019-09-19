ГК «Самолет» и риэлтор «Этажи» запускают онлайн-сервис по ускоренному выкупу квартир

ГК «Самолет» и «Этажи» объявили о создании сервиса по ускоренному выкупу недвижимости «СКОР», который, благодаря технологиям машинного обучения и алгоритма дистанционной оценки объектов, позволит клиентам продавать квартиру на вторичном рынке в течение 72 часов.

Ожидается, что проект «СКОР» займет 20% формирующегося рынка ускоренной продажи жилья в России, который к 2025 году составит около двух триллионов рублей. По оценкам компаний, к этому моменту высокотехнологичные сервисы ускоренного выкупа полностью изменят структуру вторичного рынка жилья в России, и каждая десятая операция будет осуществляться с помощью онлайн-платформы. Такая ситуация уже происходит в наиболее передовых странах (например, OpenDoor в США).

Пилотный этап проекта «СКОР» будет реализовываться в Тюмени до конца 2019 года, после чего сервис будет выведен на федеральный уровень. Компания ожидает, что удобство и быстрота сервиса для клиентов сделают его одной из наиболее предпочтительных площадок для сделок на вторичном рынке недвижимости. В основе «СКОР» лежат оригинальная IT-платформа и алгоритмы, которые позволят дистанционно оценивать объекты недвижимости и оперативно делать максимально выгодные предложения по их покупке или продаже.

Для реализации проекта ГК «Самолет» и компания «Этажи» создадут совместное предприятие, участие в которой распределено между двумя партнерами в равных долях. Тюменская компания привнесет в проект отработанную технологию дистанционной оценки объектов недвижимости, а «Самолет» финансирование и экспертизу в части масштабирования проектов. Предполагается, что проект выйдет на окупаемость уже до конца года.

Дмитрий Кашинский, генеральный директор «Самолет Северо-Запад», отметил: ««СКОР» призван в корне изменить подход к одному из самых важных и ответственных решений в жизни клиента – покупке/продаже недвижимости. Наша цель - сделать этот процесс максимально быстрым, удобным и безопасным для клиента, при этом значительно сократив временные и финансовые издержки. Традиционный рынок вторичной недвижимости отстает от реалий сегодняшнего дня и потребностей клиентов, поэтому мы ставим перед собой крайне амбициозную долгосрочную цель – создать новый высокотехнологичный рынок и стать лидером на нем».

Генеральный директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сказал: «Сервис будет представлять из себя симбиоз ИТ составляющей и ежедневной работы риэлтора. Такая концепция позволит с одной стороны существенно ускорить процессы, с другой стороны поможет клиенту получить качественную человеческую поддержку и сопровождение на всех стадиях сделки. В лице компании «Самолёт» мы приобрели надежного партнера для совместной реализации уникального для российского рынка проекта. Для нас важно, что мы запускаем пилот именно в Тюмени, городе, в котором изначально начала свою деятельность компания «Этажи». Я уверен, что накопленный опыт, знания и экспертиза позволят нам достигнуть заявленных целевых показателей, и мы успешно масштабируем «СКОР» на другие регионы страны, став крупнейшим в России сервисом по ускоренному выкупу квартир».