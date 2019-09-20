Сооснователи CarPrice запускают онлайн-сервис по продаже долговых обязательств

Debex, онлайн-аукцион, позволяющий юридическим лицам продавать и покупать долговые обязательства, сообщает о привлечении $1,25 млн в качестве первого раунда инвестиций. Компания основана Александром Даниловым и Олегом Заньковым, сооснователями онлайн-аукциона по продаже автомобилей CarPrice. В качестве сооснователей к команде также присоединился Иван Коротаев, экс CFO CarPrice, а также ряд топ-менеджеров крупных компаний данного бизнес-направления. До конца 2020 г. компания планирует занять до половины российского рынка просроченной задолженности, реализуемой онлайн.

«Российский рынок долговых обязательств растет на 20% ежегодно. При этом, его участники нуждаются в качественном онлайн-инструменте и современных технологических решениях для обслуживания процессов покупки и продажи просроченных долговых обязательств», - сказал Александр Данилов, генеральный директор Debex.

Debex работает в формате онлайн-аукциона, где банки, микрофинансовые организации и профессиональные взыскатели просроченной задолженности выставляют на продажу долговые реестры. Участниками аукциона могут стать только компании, входящие в список ФССП или кредитные организации. Процесс регистрации занимает менее часа. За первый месяц работы в «пилотном» режиме к площадке подключилось более 100 покупателей.

По оценке компании, сегодня объем просроченных долговых обязательств в России приближается к 3 трлн руб., из которых около 600 млрд руб. продаются в виде цессий. В настоящий момент чуть больше трети этого объема реализуется в онлайн-среде.