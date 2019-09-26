«ЭР-Телеком» подключил к интернету первый социально-значимый объект в Рязанской области

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru бизнес») в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» сдал государственному заказчику на территории Рязанской области первый социально-значимый объект, подключенный к современной инфраструктуре сети интернет.

На базе Рыбновской школы-интерната для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей оператор провел необходимые инженерные работы и подключение технологического и сетевого оборудования к всемирной сети.

Благодаря реализации проекта воспитанники школы-интерната и педагогический состав учреждения получили возможность использовать современные сервисы и услуги на базе сети интернет.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сказал: «Информационная эпоха уже наступила, и мы просто обязаны предоставлять жителям нашей области достойные цифровые услуги. В ближайшие время высокоскоростной интернет должен появиться ещё в ряде социальных объектов области».

«Устранение цифрового неравенства – одна из важнейших задач, которое ставит сегодня государство перед операторами. Мы очень рады быть причастными к данному проекту и обладаем всеми ресурсами и возможностями для успешной реализации федеральной программы на территории нашей страны. Отрадно отметить, что наше оперативное взаимодействие с руководством Рязанской области, позволяет работать над проектом опережающими темпами», – сказал директор по развитию «ЭР-Телеком холдинга» Владимир Романив.