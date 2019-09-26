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«Яндекс» представил «умную» фотогалерею

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

«Яндекс.диск» стал по-новому хранить и представлять снимки и видео: раскладывать их по папкам, находить и показывать самые красивые кадры. Пользователям больше не нужно тратить свое время на разбор фотографий. Теперь «Яндекс.диск» — это не только место для хранения файлов, а «умная» фотогалерея.

С помощью компьютерного зрения «Яндекс.диск» анализирует снимки и отбирает удачные и не очень. Первые попадают в альбом «Красивые», а вторые — в альбом «Разобрать». Даже если человек только вернулся из отпуска и еще не разбирал снимки, он сможет показать лучшие из них друзьям. Кроме того, «Диск» стал раскладывать фото, скриншоты и видео по разным альбомам. Так, теперь не придется искать скриншот с важной информацией среди сотен снимков из поездки.

«Фотографии — это не просто файлы в облаке. Это важная часть жизни. Это эмоции и воспоминания о самых ярких ее моментах. Умная фотогалерея сама отыщет эти моменты и поможет вновь пережить самые важные впечатления — приключение, путешествие в другую страну или встречу с кем-то, кто очень дорог», — сказал руководитель «Яндекс.диска» Владимир Русинов.

Загруженные в облако снимки стало приятнее разглядывать на большом экране, в веб-версии сервиса: фотолента теперь выглядит иначе. Ее формирует специальный алгоритм на основе компьютерного зрения. Он учитывает ориентацию снимков, их сюжет, композицию и в зависимости от этого располагает в ленте. Самые удачные снимки показываются в более крупном размере, чем другие.

Чтобы люди чаще вспоминали приятные моменты из прошлого, «Яндекс.диск» стал присылать тематические подборки — например, с самыми красивыми снимками моря или городских улиц.

Сортировка файлов по альбомам и тематические подборки работают в «Яндекс.диске» для iOS и Android, новая фотолента доступна в веб-версии сервиса и в ленте мобильного «Яндекс.диска» — в подборках снимков из прошлого.

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