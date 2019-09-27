Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных

Интернет Веб-сервисы

Tele2 подписал соглашения с лидерами рынка фискальных данных в России – «Платформой ОФД» и «Первым ОФД». Сотрудничество включает создание martech-платформы: она позволит предлагать заказчикам уникальные продукты в области маркетинговых и рекламных технологий на основе big data партнеров. Запуск закрытого тестирования платформы назначен на первый квартал 2020 года.

Стороны договорились объединить аналитику телеком-игрока и операторов фискальных данных в едином интерфейсе – первой на рынке интерактивной платформе на основе big data. Сервис будет представлять собой набор интерфейсов – витрин данных, содержащих агрегированную обезличенную информацию о потребительских предпочтениях популярных товарных категорий.

Платформа ориентирована на потребителей из ключевых отраслей бизнеса – от FMCG и фармацевтических компаний до ретейлеров и банков. Новый сервис позволит клиенту самостоятельно сегментировать аудитории и строить омниканальные стратегии и персонализированные коммуникации в онлайн- и офлайн-медиаканалах. Платформа станет для клиентов удобным инструментом для анализа потребительского поведения и лояльности, а также разработки маркетинговых кампаний.

В рамках сотрудничества партнеры рассчитывают предоставить рынку первый интерактивный инструмент планирования и измерения эффективности коммуникаций на основе данных без экстраполяции и допущений.

Андрей Жигулев, директор по венчурным проектам Tele2, отметил: «Совместная разработка martech-платформы с ведущими операторами фискальных данных станет для Tele2 важным шагом в построении полноценной рекламной и маркетинговой data-экосистемы нового типа. Она позволит нашим клиентам повышать эффективность маркетинговых инвестиций, получая новое качество данных для бизнеса благодаря ОФД. Востребованность совместного продукта обеспечат синергия технологий и экспертизы лидеров рынка. Мы предложим клиентам особый формат работы с данными, соответствующий их курсу на цифровую трансформацию бизнес-процессов».

Дмитрий Батюшенков, директор департамента развития продуктов на больших данных «Платформы ОФД», сказал: «Идея объединить две аналитические платформы возникла после ряда успешных маркетинговых кейсов. В таких запросах бизнес хочет получить наиболее ясную картину потребительского поведения относительно конкретной товарной категории. Использование данных «Платформы ОФД» вместе с данными телеком-операторов объединяется в эффективный аналитический инструмент, работающий в рамках правового поля и интересов наших клиентов, согласных на использование данных. Скоро такой инструмент будет доступен производителям и рекламным агентствам в «едином окне», что сократит издержки и время на анализ промоактивностей и лояльности к брендам. Это новый формат взаимодействия двух компаний из разных отраслей, которые объединяют решения big data на благо рынка».

Егор Сергеенко, директор по маркетингу «Первого ОФД», сказал: «Уже сейчас ОФД и операторы сотовой связи в рамках возможностей, предоставленных законодательством, объединяют данные для анализа покупательского поведения и создают таргетированные сегменты для рекламодателей. Создание интерактивной платформы позволит сделать этот процесс более эффективным для участников и клиентов. Появятся дополнительные сервисы для разных категорий пользователей. Это, несомненно, повысит интерес к нашему совместному продукту. Мы оцениваем это направление как очень перспективное. C очевидными выгодами как для поставщиков больших данных, так и для рекламодателей. Призываем наших коллег из ОФД и операторов связи подключаться к платформе».

Другие материалы рубрики

Россияне зарабатывают миллионы долларов в Youtube на «детских» лайфхаках

В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет

Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета»

Власти США разрешили Oracle «настучать» на Google в отместку за старые обиды

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019

Британский премьер предупредил о нашествии «красноглазых терминаторов» из будущего, которые придут убивать людей

Техника

Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: юбилейный флагман

Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии