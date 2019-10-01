«Лаборатория Касперского» поможет родителям из ХМАО обезопасить детей в интернете

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стал первым регионом в России, в котором правительство реализует проект по обеспечению безопасности младших школьников в сети. В его рамках были закуплены лицензии для приложения родительского контроля в качестве подарков семьям с первоклассниками – всего 25,6 тыс. лицензий решения Kaspersky Safe Kids. Цифровые подарки уже получили родители учащихся первых классов ханты-мансийской гимназии №1. Они были вручены 28 сентября в рамках акции «Безопасный интернет», посвященной Дню интернета.

«Это замечательная и очень важная инициатива — помогать родителям делать цифровое пространство для детей более безопасным. Правительство Югры подает отличный пример другим регионам, и мы очень рады, что в помощь взрослым было выбрано именно наше приложение для родительского контроля», — сказал Константин Игнатьев, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете.

Директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин отметил, что цифровым подарком могут воспользоваться оба родителя: «То есть возможность установки приложения по лицензии есть и у мамы, и у папы. Кроме этого, если в семье еще есть школьники, можно установить контроль и за ними. Наш проект родительского контроля приходит на помощь семье. С новым приложением родителям будет намного проще изучить своего ребенка, проконтролировать его, помочь в сложной ситуации и принять экстренные меры».

До конца октября лицензии для приложения на школьных собраниях получат родители всех первоклассников Югры. В дальнейшем Kaspersky Safe Kids планируется вручить родителям всех учащихся округа с первого по пятый классы.

Решение Kaspersky Safe Kids помогает родителям обезопасить детей от интернет-угроз. Оно совместимо со всеми популярными платформами: Windows, macOS, Android и iOS. С этим продуктом взрослые могут быть в курсе того, сколько времени ребенок проводит в интернете и что он там делает — в частности, какие сайты посещает и какие записи публикуют на его открытой страничке в соцсетях. Кроме того, Kaspersky Safe Kids может оповещать родителей о звонках и SMS на смартфоне ребенка, отслеживать заряд батареи, а также определять текущее местоположение благодаря функции геолокации.