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Google улучшила конфиденциальность и безопасность при работе с данными

Интернет Веб-сервисы

Google объявила о добавлении новых форматов использования приложений Google в режиме инкогнито и способах автоматического удаления данных, например, истории местоположений и поисковых запросов.

Режим инкогнито, интегрированный в Chrome в 2008 году, — один из самых популярных инструментов регулирования конфиденциальности. Теперь он будет работать и в других продуктах Google. Пару месяцев назад возможность скрытого просмотра появилась в YouTube, теперь ей можно будет пользоваться и в Google Картах.

При использовании Карт в режиме инкогнито любая информация не будет сохраняться в аккаунте. Инструмент активируется и отключается при помощи нажатия на фото профиля. На устройствах Android режим инкогнито в Google Картах начнет работать в ближайшие недели, впоследствии он также появится на устройствах iOS.

У пользователей появится возможность автоматически очищать историю веб-поиска и местоположений, а также стирать данные о работе с приложениями. Вся информация, включая текстовые и голосовые запросы, может быть удалена после 3 или после 18 месяцев хранения. Это нововведение получило положительный отклик от пользователей.

Опция автоматического удаления истории поиска появится в YouTube.

Новые способы работы с данными в Google Ассистенте. Голосовой помощник расскажет, что именно делаем, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность вашей персональной информации.

Теперь конфиденциальность можно регулировать с помощью голосовых команд. В ближайшие недели появится возможность удалять беседы из своего аккаунта, просто сказав: «Окей, Google, удали мой последний запрос» или «Удали всё, что я говорил тебе на прошлой неделе». Эти функции заработают для всех пользователей по умолчанию, подключать их специально не придется.

Функция проверки безопасности автоматически идентифицирует любую потенциальную угрозу, будь то фишинговая атака или подключение небезопасного приложения, и помогает ее избежать. Тем не менее, многие используют несколько аккаунтов. В рамках месяца кибербезопасности Google объявила об усовершенствовании механизмов работы аккаунта и усилении защиты пользователей. Новая функция «проверка паролей» за одно нажатие сможет подсказать, достаточно ли прочен пароль, использовался ли он раньше и не был ли доступен сторонним пользователям.



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