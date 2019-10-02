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Сбербанк реализовал возможность оформления ипотеки через мобильный банк

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В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» появился раздел «Взять ипотеку», который позволяет перейти к оформлению ипотеки Сбербанка и выбрать подходящую квартиру с помощью сервиса «Домклик».

В приложении пользователю нужно зайти в раздел «Кредиты» — «Рассчитать и взять кредит» — «Взять ипотеку». После этого клиент перейдет в приложение «Домклик», где сможет отправить заявку на ипотеку за пять минут с мобильного телефона и получить решение банка в течение 24 часов.

Дальнейшее оформление ипотеки, поиск недвижимости и подготовка к сделке также проходят в мобильном приложении или на сайте «Домклик». В банк нужно приехать только на подписание документов.

Николай Васев, директор дивизиона «Домклик», сказал: «Пользователям удобно и привычно получать все финансовые услуги в мобильном приложении Сбербанка, которым пользуются уже более 50 млн человек по всей России. Поэтому мы сделали доступной возможность перейти к оформлению ипотеки прямо из приложения "Сбербанк онлайн"».

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