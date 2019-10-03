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Спецпроекты

ICT.Moscow и ДИТ Москвы запустили бесплатную базу практик 5G

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ICT.Moscow и Департамент информационных технологий города Москвы открыли бесплатный доступ к единой базе знаний 5G. На сайте доступна открытая витрина практик, включающая мировые и российские кейсы применения технологии 5G для решения различных бизнес-задач.

«Одна из важных задач города — помочь бизнесу изучить возможности 5G и стимулировать разработку новых цифровых продуктов. Для этого ДИТ Москвы и ICT.Moscow запустили спецпроект о 5G — базу знаний о развитии связи нового поколения с возможностью предложить свои идеи для тестирования новых решений. На сайте представлено уже более 60 российских и мировых кейсов», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко.

Помимо описаний практик тестирования и использования 5G, на сайте размещена карта с указанием всех пилотных зон 5G в Москве — как уже открытых, так и только готовящихся к запуску. Пользователи могут получить информацию об операторе, который тестирует оборудование, список демонстрируемых кейсов и другую полезную информацию.

Новостной раздел объединяет информацию о мероприятиях, презентациях и исследованиях о связи пятого поколения. Отдельным блоком на сайте представлены мнения российских экспертов о перспективах развития технологии, влиянии на бизнес и экономических эффектах.

Спецпроект будет полезен всем, кто хочет разобраться в особенностях технологии, получать актуальную информацию по теме или протестировать свои разработки в столичных пилотных зонах и лабораториях. Компании, у которых есть идеи или концепции решений для работы в зонах 5G, могут рассказать об этом городу, заполнив специальную форму на сайте.

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