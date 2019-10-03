МТС и Samsung протестировали работу сети 5G

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная сеть электроники и бытовой техники, Samsung и МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, организовали работу первой в России 5G indoor-сети и провели демонстрацию работы сети на предпродажном образце смартфона Samsung Galaxy S10 5G.

Партнеры запустили одну из первых в России indoor-сетей 5G в диапазоне 28 ГГц и продемонстрировали работу тестового участка покрытия на распространенных пользовательских сценариях: загрузка мобильного приложения на смартфон Samsung с поддержкой 5G и открытие сайта с автоматическим запуском «тяжелого» видеоконтента. При тестах была достигнута скорость передачи данных более 2 Гбит/c.

«Быстрый интернет необходим для полноценного использования практически любой техники – от игровой консоли до зубной щетки и холодильника, и новое поколение сетей означает больше удобств и возможностей для пользователей», – сказал коммерческий директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев.

«МТС активно тестирует сети пятого поколения на пользовательских устройствах. Запуск сети 5G в масштабах города приведет к развитию технологий дополненной реальности, искусственного интеллекта, интернета вещей и умных городов и переведет решения на их основе из статуса пилотных проектов в повседневную жизнь», – отметил Евгений Лукьянчук, директор по развитию сети МТС.

«Связь пятого поколения не только расширит возможности смартфонов, но и позволит создавать новые продукты и сервисы, для которых необходимы большие скорости передачи данных. Это обеспечит новый, не доступный ранее опыт использования устройств и поможет развитию совершенно новых отраслей. Мы с нетерпением ждем ее прихода на российский рынок», – отметил глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.