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«Яндекс.Касса» и «Нетология»: рынок онлайн-образования ежегодно растет на 60%

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Согласно выводам аналитиков «Яндекс.Кассы» и «Нетологии», изучивших данные о платежах россиян на образовательных онлайн-площадках и опросивших жителей разных регионов страны, средний чек россиян за курсы, тренинги и мастер-классы в интернете год к году увеличивался более чем на 20%, а оборот рынка онлайн-образования — более чем на 60%. При этом пока только 8% пользователей имеют опыт обучения через интернет, но уже 40% допускают, что будут учиться онлайн.

Доля языковых курсов в обороте рынка онлайн-образования составляет почти 69%. Около 10% оборота приходится на школы личностного роста, развития лидерских качеств, креативности и т.д., 8% — на профессиональное обучение, 6% — на тренинги по психологии и эзотерике. Еще 3% оборота приходится на площадки, которые предлагают услуги репетиторов и подготовку по школьной программе, 2% — на интернет-курсы, посвященные спорту, красоте, 2% — на сайты по рукоделию и разным хобби.

В сегменте онлайн-образования больше всего люди тратят на изучение иностранных языков — в среднем по 9874 рубля. Такая сумма объясняется тем, что обычно пользователи сразу оплачивают целый курс, а не отдельные занятия. Второе место по среднему чеку заняли курсы по психологии и эзотерике — 4976 рублей. На третьей строчке оказались тренинги по личностному росту — на такое обучение люди расходуют в среднем по 3667 рублей. А самый маленький средний чек — за услуги репетиторов (619 рублей).

За год один пользователь тратит на онлайн-обучение иностранным языкам в среднем 36 441 рубль. На втором месте — тренинги по психологии и эзотерике (8760 рублей), на третьем — курсы по спортивной подготовке, а также по красоте и уходу за собой (7773 рубля).

По данным «Нетологии», 44% пользователей получали дополнительное образование после окончания вузов, но только 8% имеют опыт обучения через интернет. При этом около 40% не исключают возможности пойти учиться онлайн в будущем.

44% опрошенных россиян испытывают нехватку профессиональных навыков, 13% — знаний. Сильнее всего в обучении заинтересованы люди с доходом от 40 000 до 75 000 рублей в месяц. Среди них нуждаются в новых знаниях и навыках около 60%. А вот из тех, кто получает от 100 000 рублей в месяц, таких людей меньше — в этой группе только 40% пользователей считают, что им не хватает профессиональных знаний или навыков. 14% опрошенных хотели бы освоить новую профессию и сменить специальность.

При подсчете оборота и средних чеков учитывались данные о платежах пользователей за 2017 и 2018 годы через «Яндекс.Кассу», с которой работают больше 106 000 сайтов. Для оценки аудитории образовательных онлайн-площадок использовались результаты опроса, который провела «Нетология» среди 1500 жителей 37 городов России с населением от 500 000 человек.

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